Полезная информация о Байдое
Что нужно знать о Байдое: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Байдое
22:5619
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇴 Сомали
|Название города
|Байдоа
|По-английски
|Baidoa
|Столица региона
|Байдоа является столицей региона
|Население города
|129 839 чел.
|Аэропорт
|Байдоа BIB (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Mogadishu
|Средняя высота
|441 м. от уровня моря