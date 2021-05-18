Всё о Байдое

Полезная информация о Байдое

Что нужно знать о Байдое: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Байдое
22:5619
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇴 Сомали
Название городаБайдоа
По-английскиBaidoa
Столица регионаБайдоа является столицей региона
Население города129 839 чел.
АэропортБайдоа BIB (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Mogadishu
Средняя высота441 м. от уровня моря

Где находится Байдоа на карте