Летим в Могадишо

Как добраться до Могадишо на самолёте

В Могадишо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mogadishu International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Могадишо

  1. Могадишо MGQ
    Mogadishu International Airport

Самые дешёвые билеты в Могадишо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
18.11.2020из 🇸🇴Харгейсы34 11723ч 10м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Стамбула35 24822ч 35м (⇵1)
14.12.2020из 🇿🇼Хараре39 18520ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇸🇪Стокгольм39 53212ч 20м (⇵1)
02.11.2020из 🇸🇦Эр-Рияда39 99534ч (⇵2)
04.11.2020из 🇧🇪Брюсселя40 96321ч 40м (⇵1)
30.10.2020из 🇬🇷Афин43 89015ч 55м (⇵1)
30.10.2020из 🇿🇦Кейптауна43 95424ч 55м (⇵2)
17.10.2020из 🇸🇦Джидды44 69412ч 30м (⇵1)
01.11.2020из 🇸🇦Бурайды46 11220ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇮🇹Милана46 40812ч 35м (⇵1)
09.11.2020из 🇫🇮Хельсинки48 23021ч 40м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Москвы48 87150ч 30м (⇵2)
22.10.2020из 🇹🇷Анкары48 97630ч 55м (⇵2)
20.10.2020из 🇬🇧Лондона51 01744ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇸🇪Гётеборга51 66222ч 25м (⇵2)
10.11.2020из 🇪🇬Хургады52 13060ч 10м (⇵2)
30.10.2020из 🇪🇬Каира53 5107ч 50м (⇵1)
10.11.2020из 🇩🇯Джибути53 90616ч 10м (⇵1)
30.10.2020из 🇫🇷Парижа56 34536ч 25м (⇵2)
15.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга56 35045ч 35м (⇵2)
30.10.2020из 🇸🇦Медины62 11114ч 40м (⇵2)
27.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа65 09922ч 15м (⇵2)
15.10.2020из 🇸🇸Джубы76 68317ч 50м (⇵1)
08.01.2021из 🇦🇴Луанды82 59725ч 50м (⇵1)
02.11.2020из 🇨🇳Ханчжоу97 93540ч 5м (⇵2)
30.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу129 96140ч 50м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга130 66827ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Могадишо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Стамбул, Джуба и Осло

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Могадишо