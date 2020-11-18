Как добраться до Могадишо на самолёте
В Могадишо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Mogadishu International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Могадишо
- Могадишо MGQMogadishu International Airport
Самые дешёвые билеты в Могадишо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|18.11.2020
|из 🇸🇴Харгейсы
|34 117
|23ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|35 248
|22ч 35м (⇵1)
|14.12.2020
|из 🇿🇼Хараре
|39 185
|20ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|39 532
|12ч 20м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇸🇦Эр-Рияда
|39 995
|34ч (⇵2)
|04.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|40 963
|21ч 40м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|43 890
|15ч 55м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇿🇦Кейптауна
|43 954
|24ч 55м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇸🇦Джидды
|44 694
|12ч 30м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇸🇦Бурайды
|46 112
|20ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|46 408
|12ч 35м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇫🇮Хельсинки
|48 230
|21ч 40м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Москвы
|48 871
|50ч 30м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|48 976
|30ч 55м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|51 017
|44ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|51 662
|22ч 25м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇪🇬Хургады
|52 130
|60ч 10м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇪🇬Каира
|53 510
|7ч 50м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇩🇯Джибути
|53 906
|16ч 10м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|56 345
|36ч 25м (⇵2)
|15.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|56 350
|45ч 35м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇸🇦Медины
|62 111
|14ч 40м (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|65 099
|22ч 15м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇸🇸Джубы
|76 683
|17ч 50м (⇵1)
|08.01.2021
|из 🇦🇴Луанды
|82 597
|25ч 50м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇨🇳Ханчжоу
|97 935
|40ч 5м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇨🇳Гуанчжоу
|129 961
|40ч 50м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|130 668
|27ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Могадишо
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Могадишо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Стамбул, Джуба и Осло
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