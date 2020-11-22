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Летим в Александрию

Как добраться до Александрии на самолёте

В Александрии 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Alexandria International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Александрии

  1. Александрия AEX
    Alexandria International Airport
  2. Esler Field ESFне гражданский
    Esler Field

Самые дешёвые билеты в Александрию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
22.11.2020из 🇺🇸Кливленда10 81711ч 39м (⇵2)
13.01.2021из 🇷🇺Москвы37 93754ч 12м (⇵2)
15.10.2020из 🇯🇴Аммана67 33336ч 16м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Александрии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кукута, Индианаполис, Ларами, Норфолк и Орландо

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону