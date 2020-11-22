Как добраться до Александрии на самолёте

В Александрии 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Alexandria International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Александрии

Александрия AEX Alexandria International Airport Esler Field ESF не гражданский Esler Field

Самые дешёвые билеты в Александрию из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇺🇸 Кливленда 10 817 11ч 39м (⇵2) из 🇷🇺 Москвы 37 937 54ч 12м (⇵2) из 🇯🇴 Аммана 67 333 36ч 16м (⇵2) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Александрии

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Александрии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кукута, Индианаполис, Ларами, Норфолк и Орландо

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце