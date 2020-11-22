Как добраться до Александрии на самолёте
В Александрии 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Alexandria International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Александрии
- Александрия AEXAlexandria International Airport
- Esler Field ESFне гражданскийEsler Field
Самые дешёвые билеты в Александрию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|22.11.2020
|из 🇺🇸Кливленда
|10 817
|11ч 39м (⇵2)
|13.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|37 937
|54ч 12м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|67 333
|36ч 16м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Александрии
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Александрии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Кукута, Индианаполис, Ларами, Норфолк и Орландо
- 23.11.202030.11.2020
- 11.05.202118.05.2021
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