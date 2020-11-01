Как добраться до Аллентауна на самолёте
В Аллентауне 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lehigh Valley International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Аллентауна
- Лихай Валли ABELehigh Valley International Airport
Самые дешёвые билеты в Аллентаун из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|01.11.2020
|из 🇺🇸Тампы
|4 620
|2ч 32м
|02.11.2020
|из 🇺🇸Орландо
|5 628
|9ч 10м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇺🇸Атланты
|6 165
|22ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Гаррисберга
|9 356
|12ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|9 562
|2ч 50м
|02.11.2020
|из 🇺🇸Сан-Диего
|12 359
|12ч 26м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇲🇽Канкуна
|14 641
|20ч 14м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇺🇸Лафейетт
|19 141
|9ч 36м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇨🇦Эдмонтона
|33 042
|32ч 25м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|38 472
|31ч 7м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Аллентауна
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Аллентауна, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Колорадо-Спрингс, Форт-Лодердейл и Майами
- 23.12.202030.12.2020
- 23.01.202130.01.2021
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