Всё об Аннаполисе

Полезная информация об Аннаполисе

Что нужно знать об Аннаполисе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Аннаполисе
14:4452
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇺🇸 США
Название городаАннаполис
По-английскиAnnapolis
Столица регионаАннаполис является столицей региона
Население города39 474 чел.
АэропортЛи ANP (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAmerica/New_York
Средняя высота1 м. от уровня моря

Где находится Аннаполис на карте