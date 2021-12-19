Все экскурсии и мероприятия в Атланте
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Входной билет
€35.8
за 1 чел.
Океанариум Джорджии: быстрый проход
От коралловых рифов до крокодилов встречайте больше животных, чем в любом другом аквариуме!
Входной билет
€26.15
за 1 чел.
Зоопарк Атланты
Проведите день с животными на этой главной семейной достопримечательности в Грузии
В группе
до undefined чел.
€31.14
за 1 чел.
Иллюминариум Атланта
Путешествие в Африку в мгновение ока в рамках полностью погружающего сафари
В группе
до undefined чел.
€24.21
за 1 чел.
LEGOLAND® Discovery Centre Atlanta
Посетите детскую площадку LEGO® в помещении!
Входной билет
€17.44
за 1 чел.
Мир кока-колы: проход без очереди
Получите всю информацию о Coca-Cola
Входной билет
€22.23
за 1 чел.
Зал славы студенческого футбола: быстрый маршрут
Испытайте свои футбольные навыки в этом интерактивном зале славы
Входной билет
€25.12
за 1 чел.
Развлекательный центр America Atlanta: билет на один день
Наслаждайтесь развлечениями в лучшем парке развлечений Грузии
В группе
до undefined чел.
€74.53
за 1 чел.
Атланта Сити ПАСС
Сэкономьте до 40% на пяти лучших достопримечательностях Атланты с CityPASS
В группе
до undefined чел.
€59.61
за 1 чел.
Атлантский зоопарк + пропуск в аквариум
Получите двойную дозу дикой природы в Атланте с этим зоопарком и аквариумом
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Атланте – доступно 9 экскурсий на 2021 год, цены от €17.44. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Атланте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль