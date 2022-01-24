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В аквариуме Джорджии обитает больше вод, чем в любом другом аквариуме! С этими билетами в Аквариум Джорджии вы сможете увидеть акул, китов и осьминогов, а также встретить речных животных, таких как аллигаторы, выдры и лесные горки, и прогуляться по туннелю в окружении акул.
Говоря об акулах, новейшая галерея аквариума Джорджии: Акулы! Predators of the Deep - одна из крупнейших выставок акул в Северной Америке. Этот захватывающий новый опыт, в котором обитают несколько известных видов водных хищников, знакомит вас с самыми непонятными морскими существами и исследует их жизненно важную роль в поддержании морских экосистем.
Ответы на вопросы
Что входит
Ускоренный вход в аквариум Джорджии
Вход во все галереи и выставки
Прием в Акулы! Хищники глубокой галереи
Что не входит
Экскурсия за морями
Встречи с животными
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
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