В аквариуме Джорджии обитает больше вод, чем в любом другом аквариуме! С этими билетами в Аквариум Джорджии вы сможете увидеть акул, китов и осьминогов, а также встретить речных животных, таких как аллигаторы, выдры и лесные горки, и прогуляться по туннелю в окружении акул.

Говоря об акулах, новейшая галерея аквариума Джорджии: Акулы! Predators of the Deep - одна из крупнейших выставок акул в Северной Америке. Этот захватывающий новый опыт, в котором обитают несколько известных видов водных хищников, знакомит вас с самыми непонятными морскими существами и исследует их жизненно важную роль в поддержании морских экосистем.