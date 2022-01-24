Океанариум Джорджии: быстрый проход

От коралловых рифов до крокодилов встречайте больше животных, чем в любом другом аквариуме!

4.8
315 отзывов
Входной билет
Океанариум Джорджии: быстрый проход
Океанариум Джорджии: быстрый проход
Океанариум Джорджии: быстрый проход
Океанариум Джорджии: быстрый проход
Океанариум Джорджии: быстрый проход
Океанариум Джорджии: быстрый проход
Океанариум Джорджии: быстрый проход
Океанариум Джорджии: быстрый проход
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В аквариуме Джорджии обитает больше вод, чем в любом другом аквариуме! С этими билетами в Аквариум Джорджии вы сможете увидеть акул, китов и осьминогов, а также встретить речных животных, таких как аллигаторы, выдры и лесные горки, и прогуляться по туннелю в окружении акул.
Говоря об акулах, новейшая галерея аквариума Джорджии: Акулы! Predators of the Deep - одна из крупнейших выставок акул в Северной Америке. Этот захватывающий новый опыт, в котором обитают несколько известных видов водных хищников, знакомит вас с самыми непонятными морскими существами и исследует их жизненно важную роль в поддержании морских экосистем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Ускоренный вход в аквариум Джорджии
  • Вход во все галереи и выставки
  • Прием в Акулы! Хищники глубокой галереи
Что не входит
  • Экскурсия за морями
  • Встречи с животными
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