Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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10 самых известных зданий в Манхеттене

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
10 самых известных зданий в Манхеттене
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $428 за человека

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10 самых известных зданий в Манхеттене
Уникальные Архитектурные здания.
1. Эмпайр Стейт Билдинг
2. Гранд Централ-первый подземный вокзал в мире. Галерея шепота.
3. Крайслер-Билдинг
4. Рокфеллер-Центр
5. Здание Биржи
6. Сан Храм ов Дивиль
7. Сан-Патрик собор
8. Знаменитое здание Утюг
9. Кипер Юнион старое здание
10. Новое здание Юнион
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Начало и место завершения
🚩 Atlantic City

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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