Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Уникальные Архитектурные здания.
1. Эмпайр Стейт Билдинг
2. Гранд Централ-первый подземный вокзал в мире. Галерея шепота.
3. Крайслер-Билдинг
4. Рокфеллер-Центр
5. Здание Биржи
6. Сан Храм ов Дивиль
7. Сан-Патрик собор
8. Знаменитое здание Утюг
9. Кипер Юнион старое здание
10. Новое здание Юнион
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