Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Уникальные Архитектурные здания.

1. Эмпайр Стейт Билдинг

2. Гранд Централ-первый подземный вокзал в мире. Галерея шепота.

3. Крайслер-Билдинг

4. Рокфеллер-Центр

5. Здание Биржи

6. Сан Храм ов Дивиль

7. Сан-Патрик собор

8. Знаменитое здание Утюг

9. Кипер Юнион старое здание

10. Новое здание Юнион

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