Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Экскурсии в Вашингтон-столицу США, пользуются огромной популярностью у туристов.

Поэтому мы предлагаем новый эконом-вариант, доступный большинству туристов.

Поездки в Вашингтон бывают или групповые на 2 дня или индивидуальные на один день.

Мы предлагаем групповой тур на 1 день. Мы выезжаем рано утром из Нью-Йорка и возвращаемся поздно вечером обратно в Нью-Йорк.

Отличие от других групповых туров в том, что мы забираем туристов прямо от отеля и привозим обратно в отель 🏨 от индивидуальных туров в стоимости. Индивидуальный тур у нас стоит от 900 $ за группу от 1 до 5 человек.

Новый групповой тур обойдется от 200 $ с человека.

Если группа меньше 5 человек, то стоимость тура в любом случае не может быть меньше 900 $ на всех.

Во время экскурсии 🧭 мы будем проезжать несколько штатов Америки. Это Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр, Мериленд, Вашингтон ДС, Вирджинию.

В Вашингтоне наши туристы увидят Национальный молл, Белый Дом, Капитолий, Музей 🖼 Авиации и космоса, Памятник Эйнштейну, Мемориаллы Вьетнамской и Корейской войны, Мемориаллы Вашингтону, Линкольну, Рузвельту, Мартину Лютеру Кингу, Арлингтонское клидбище

Во время пути мы делаем несколько остановок по просьбе туристов. В машине всегда есть зарядные устройства для мобильных телефонов и беспатные бутылочки с водой.

Каждая группа туристов получает в бесплатное пользование мобильный телефон в прямым американским номером на все время пребывания в США.

Каждый заказавший один наш тур, получает второй со скидкой 10%.

Каждый наш турист получает скидку на трансфер из гостинницы в аэропорт 50% при заказе двух трансферов и экскурсии.

Каждый наш турист получает уникальный сувенир 🎁 ручной работы о Нью-Йорке на память.