Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Однодневный Вашингтон-эконом вариант!

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Однодневный Вашингтон-эконом вариант!
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 15 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $200 за человека

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Однодневный Вашингтон-эконом вариант!
Однодневный Вашингтон-эконом вариант!
Экскурсии в Вашингтон-столицу США, пользуются огромной популярностью у туристов.
Поэтому мы предлагаем новый эконом-вариант, доступный большинству туристов.
Поездки в Вашингтон бывают или групповые на 2 дня или индивидуальные на один день.
Мы предлагаем групповой тур на 1 день. Мы выезжаем рано утром из Нью-Йорка и возвращаемся поздно вечером обратно в Нью-Йорк.
Отличие от других групповых туров в том, что мы забираем туристов прямо от отеля и привозим обратно в отель 🏨 от индивидуальных туров в стоимости. Индивидуальный тур у нас стоит от 900 $ за группу от 1 до 5 человек.
Новый групповой тур обойдется от 200 $ с человека.
Если группа меньше 5 человек, то стоимость тура в любом случае не может быть меньше 900 $ на всех.
Во время экскурсии 🧭 мы будем проезжать несколько штатов Америки. Это Нью-Йорк, Нью-Джерси, Делавэр, Мериленд, Вашингтон ДС, Вирджинию.
В Вашингтоне наши туристы увидят Национальный молл, Белый Дом, Капитолий, Музей 🖼 Авиации и космоса, Памятник Эйнштейну, Мемориаллы Вьетнамской и Корейской войны, Мемориаллы Вашингтону, Линкольну, Рузвельту, Мартину Лютеру Кингу, Арлингтонское клидбище
Во время пути мы делаем несколько остановок по просьбе туристов. В машине всегда есть зарядные устройства для мобильных телефонов и беспатные бутылочки с водой.
Каждая группа туристов получает в бесплатное пользование мобильный телефон в прямым американским номером на все время пребывания в США.
Каждый заказавший один наш тур, получает второй со скидкой 10%.
Каждый наш турист получает скидку на трансфер из гостинницы в аэропорт 50% при заказе двух трансферов и экскурсии.
Каждый наш турист получает уникальный сувенир 🎁 ручной работы о Нью-Йорке на память.
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City
Однодневный Вашингтон-эконом вариант!
Однодневный Вашингтон-эконом вариант!
Однодневный Вашингтон-эконом вариант!
Однодневный Вашингтон-эконом вариант!
Однодневный Вашингтон-эконом вариант!
Однодневный Вашингтон-эконом вариант!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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