Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. США
  2. Экскурсии

Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Задать вопрос
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Эта экскурсия ⛳ проходит по одному из самых популярных среди молодёжи мест Манхеттена, Нью Йорка. Этот район называется Chelsea.
Здесь находятся самые лучшие магазины, бутики, рестораны, галереи и ночные клубы.
Здесь находится знаменитый на всю Америку Chelsea Market.
Здесь снимался нашумевший сериал «Секс в Большом Городе».
Здесь находится новый, стильный и очень интересный парк 🌳 созданный на базе заброшенной железной дороги. Это Хай-Лайн Парк
Здесь находится пирс, причал к которому 100 лет назад должен был причалить «Титаник» который направлялся в Нью Йорк, но так и не дошёл до места назначения.
Здесь находится причал от которого уходят и к которому причаливают крузные корабли и знаменитая яхта 🛥️ Романа Абрамовича.
Этот тур очень необычный и очень запоминающийся. Фотографии 📸 которые вы сделаете во время этого тура будут долго напоминать этот удивительный район Chelsea, в Манхеттене.
При заказе любого тура, наши клиенты получают дискаунт 50% на трансфер из гостиницы в аэропорт!
Каждый следующий тур наши клиенты могут заказать со скидкой 10%
При заказе двух трансферов каждая наша группа туристов получает в бесплатное пользование мобильный телефон в прямым американским номером на все время пребывания в США.
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена
Пешеходная экскурсия по Челси, одному из самых популярных районов Манхеттена

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
$161
3 часа
Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
$321
3 часа
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
$107
3 часа
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
$161
3 часа
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
Вашингтон за один день!
$963
13 часов
Вашингтон за один день!
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема
$375
4 часа
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема