Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Эта экскурсия ⛳ проходит по одному из самых популярных среди молодёжи мест Манхеттена, Нью Йорка. Этот район называется Chelsea.

Здесь находятся самые лучшие магазины, бутики, рестораны, галереи и ночные клубы.

Здесь находится знаменитый на всю Америку Chelsea Market.

Здесь снимался нашумевший сериал «Секс в Большом Городе».

Здесь находится новый, стильный и очень интересный парк 🌳 созданный на базе заброшенной железной дороги. Это Хай-Лайн Парк

Здесь находится пирс, причал к которому 100 лет назад должен был причалить «Титаник» который направлялся в Нью Йорк, но так и не дошёл до места назначения.

Здесь находится причал от которого уходят и к которому причаливают крузные корабли и знаменитая яхта 🛥️ Романа Абрамовича.

Этот тур очень необычный и очень запоминающийся. Фотографии 📸 которые вы сделаете во время этого тура будут долго напоминать этот удивительный район Chelsea, в Манхеттене.

При заказе любого тура, наши клиенты получают дискаунт 50% на трансфер из гостиницы в аэропорт!

Каждый следующий тур наши клиенты могут заказать со скидкой 10%

При заказе двух трансферов каждая наша группа туристов получает в бесплатное пользование мобильный телефон в прямым американским номером на все время пребывания в США.