Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Во время 5 часовой экскурсии 🧭 мы побываем в нескольких районах города, где вы сможете увидеть некоторые секреты Мегаполиса-Нью-Йорка.

Красная площадь со статуей В. И. Ленина. Дом в центре Нью-Йорка, названной Красной площадью с удивительной историей 📖 услышите историю о памятнике В. И. Ленину, который чудом удалось ввезти в США и который категорически отказывался растамаживать американский таможенный чиновник.

Кусок Берлинской стены с росписью знаменитого Ангела. 5 оригинальных секций Берлинской стены, привезённых в Нью Йорк.

Прототип статуи свободы, созданную скульптором Бельтрольди. Вы даже сможете с ней сфотографироваться. Эта статуя свободы находилась на мосту в Париже.

Гранд Централ — первый подземный вокзал, с его удивительными секретами, описанными в национальной Географии.

Маленькую цветную улицу о которой забыли и не перестроили.

Я покажу вам единственное здание уцелевшее от 18 века, где хранится знаменитый черепаховый гребень Джозефины и где Джордж Вашингтон держал свой штаб и сделал первый президентский обед.

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