Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

  1. США
  2. Экскурсии

Секреты города Нью-Йорка

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Секреты города Нью-Йорка
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • $428 за человека

    Заказать экскурсию
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Во время 5 часовой экскурсии 🧭 мы побываем в нескольких районах города, где вы сможете увидеть некоторые секреты Мегаполиса-Нью-Йорка.
Красная площадь со статуей В. И. Ленина. Дом в центре Нью-Йорка, названной Красной площадью с удивительной историей 📖 услышите историю о памятнике В. И. Ленину, который чудом удалось ввезти в США и который категорически отказывался растамаживать американский таможенный чиновник.
Кусок Берлинской стены с росписью знаменитого Ангела. 5 оригинальных секций Берлинской стены, привезённых в Нью Йорк.
Прототип статуи свободы, созданную скульптором Бельтрольди. Вы даже сможете с ней сфотографироваться. Эта статуя свободы находилась на мосту в Париже.
Гранд Централ — первый подземный вокзал, с его удивительными секретами, описанными в национальной Географии.
Маленькую цветную улицу о которой забыли и не перестроили.
Я покажу вам единственное здание уцелевшее от 18 века, где хранится знаменитый черепаховый гребень Джозефины и где Джордж Вашингтон держал свой штаб и сделал первый президентский обед.
Каждый наш турист получает дискаунт на трансферы до 50% из гостинницы в аэропорт.
Каждый наш клиент получает в подарок телефонную карту для бесплатных разговоров с Россией, Украиной или любой другой страной!
Каждая наша группа туристов получает в бесплатное пользование мобильный телефон в прямым американским номером на все время пребывания в США.
Каждая следующая экскурсия ⛳ для наших клиентов предоставляется со скидкой в 10%
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка
Секреты города Нью-Йорка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Гид S.
Гид S.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
$161
3 часа
Открытие счета в одном из ведущих Американских банков
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
$321
3 часа
Шоппинг по лучшим магазинам Нью-Йорка и в Вудберри Премиум Оутлет
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
$107
3 часа
Трансферы Нью-Йорк, Вашингтон, Филадельфию, Чикаго и в другие города.
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
$161
3 часа
Трансферы в Нью-Йорке с получением в аэропорту прямого Американского телефонного номера
Вашингтон за один день!
$963
13 часов
Вашингтон за один день!
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема
$375
4 часа
Экскурсия в верхнюю часть Манхеттена с посещением Гарлема