Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Тур к диким волкам!
Наблюдение за волками на территории чудесных охотничьих угодий. Мы с вами сможем наблюдать за жизнью таинственных и очень интересных животных, диких волков, в натуральных естественных условиях их обитания.
При определенных условиях и договоренности Вас могут подвести к самому логову, где обязательно будут волчата.
Пять видов волков обитают по территории США.
Не забудьте взять бинокли. На территории также находятся другие животные.
Протяженность тура-1 день. Дорога в оба конца из Нью Йорка 4 часа.
Каждый турист получает скидку до 50% на трансфер из гостнницы в аэропорт.
Бесплатно предоставляем сотовый телефон для разговоров по Америке и в др страны!