Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Тур к диким волкам!

Наблюдение за волками на территории чудесных охотничьих угодий. Мы с вами сможем наблюдать за жизнью таинственных и очень интересных животных, диких волков, в натуральных естественных условиях их обитания.

При определенных условиях и договоренности Вас могут подвести к самому логову, где обязательно будут волчата.

Пять видов волков обитают по территории США.

Не забудьте взять бинокли. На территории также находятся другие животные.

Протяженность тура-1 день. Дорога в оба конца из Нью Йорка 4 часа.

Каждый турист получает скидку до 50% на трансфер из гостнницы в аэропорт.

Бесплатно предоставляем сотовый телефон для разговоров по Америке и в др страны!