Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Тур к диким волкам

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Тур к диким волкам
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Тур к диким волкам
Тур к диким волкам!
Наблюдение за волками на территории чудесных охотничьих угодий. Мы с вами сможем наблюдать за жизнью таинственных и очень интересных животных, диких волков, в натуральных естественных условиях их обитания.
При определенных условиях и договоренности Вас могут подвести к самому логову, где обязательно будут волчата.
Пять видов волков обитают по территории США.
Не забудьте взять бинокли. На территории также находятся другие животные.
Протяженность тура-1 день. Дорога в оба конца из Нью Йорка 4 часа.
Каждый турист получает скидку до 50% на трансфер из гостнницы в аэропорт.
Бесплатно предоставляем сотовый телефон для разговоров по Америке и в др страны!
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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