Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

Неизвестный Мериленд!

В этой незабываемой, двухдневной поездке вы увидите и познакомитесь с одним из старейших и полных исторических сюжетов, штатом Мериленд. Это такие наиболее известные города штата как Балтимор, Анаполис и Аберден.

По дороге из Нью Йорка мы проедем через такие штаты, как Нью Джерси и Делавер.

В городе Балтимор, мы пройдемся по необыкновенной и живописной набережной, Baltimore Harbor, посетим голландский квартал Fells Point, вымощенный красным кирпичом и вы увидите фонтаны и другие достопримечательности 🏛️ города. Мы посетим старейший и сохранившийся в оригинале форд Маккенри, где проходили решающие бои за Американскую независимость. Посетим старинные Каравеллы, эсминцы времен второй мировой войны и настоящую подводную лодку ВМФ США.

Заедем на территорию единственной Военн-Морской академии USA, Navy Academy, где готовят офицеров для ВМФ США. Она находится в сказочном старинном городке Анаполисе, основанном в 17 веке Голландцами. Он же является столицей ⭐️ штата Мериленд.

К концу нашей поездки мы побываем на территории действующей военной части США, где под открытым небом собраны сотни Танков от двух-этажного с огромными гусеницами Bidwell-1916 года до настоящих участвовавших в боях с фашистами Т-34 с надписями «За нашу советскую Родину», «За Сталина» и многое другое.

Не забудьте взять с собой Ваши водительские права или паспорт для входа на территорию Военной части.

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