Гид S. проводит ещё 6 экскурсий

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Удивительный Мериленд

Гид S.
Гид S. – Гид из Атлантик-Сити
Удивительный Мериленд
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • $310 за человека

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Удивительный Мериленд
Неизвестный Мериленд!
В этой незабываемой, двухдневной поездке вы увидите и познакомитесь с одним из старейших и полных исторических сюжетов, штатом Мериленд. Это такие наиболее известные города штата как Балтимор, Анаполис и Аберден.
По дороге из Нью Йорка мы проедем через такие штаты, как Нью Джерси и Делавер.
В городе Балтимор, мы пройдемся по необыкновенной и живописной набережной, Baltimore Harbor, посетим голландский квартал Fells Point, вымощенный красным кирпичом и вы увидите фонтаны и другие достопримечательности 🏛️ города. Мы посетим старейший и сохранившийся в оригинале форд Маккенри, где проходили решающие бои за Американскую независимость. Посетим старинные Каравеллы, эсминцы времен второй мировой войны и настоящую подводную лодку ВМФ США.
Заедем на территорию единственной Военн-Морской академии USA, Navy Academy, где готовят офицеров для ВМФ США. Она находится в сказочном старинном городке Анаполисе, основанном в 17 веке Голландцами. Он же является столицей ⭐️ штата Мериленд.
К концу нашей поездки мы побываем на территории действующей военной части США, где под открытым небом собраны сотни Танков от двух-этажного с огромными гусеницами Bidwell-1916 года до настоящих участвовавших в боях с фашистами Т-34 с надписями «За нашу советскую Родину», «За Сталина» и многое другое.
Не забудьте взять с собой Ваши водительские права или паспорт для входа на территорию Военной части.
Бесплатно предоставляем сотовый телефон для разговоров по Америке и в др страны!
Начало и место завершения
🚩 Atlantic City

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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