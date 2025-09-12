Мини-группа
до 5 чел.
Бостон по любви
Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Начало: У входа в Boston Common
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
$170 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Познакомиться с городом, где началась история независимости США
Начало: В городском парке Boston Common
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
$350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Познакомиться с историей одного из самых известных и престижных университетов мира
Начало: У станции метро Harvard
14 сен в 11:00
15 сен в 11:00
$350 за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бостону в категории «Экскурсии на русском языке»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бостоне
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бостоне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Бостону в сентябре 2025
Сейчас в Бостоне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 350. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Бостоне (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 25 ⭐ отзывов, цены от $170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь