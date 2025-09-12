Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Бостоне на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Пешая 3 часа 5 отзывов Мини-группа до 5 чел. Бостон по любви Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него Начало: У входа в Boston Common Расписание: ежедневно в 10:00 $170 за человека Пешая 3.5 часа 16 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы» Познакомиться с городом, где началась история независимости США Начало: В городском парке Boston Common $350 за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Прогулка по историческому кампусу Гарварда Познакомиться с историей одного из самых известных и престижных университетов мира Начало: У станции метро Harvard $350 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Бостона

Ответы на вопросы от путешественников по Бостону в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бостоне Бостон по любви Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы» Прогулка по историческому кампусу Гарварда В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Какие места ещё посмотреть в Бостоне Самое главное Мемориал жертвам Холокоста 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре: Сколько стоит экскурсия по Бостону в сентябре 2025 Сейчас в Бостоне в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 350. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5

Экскурсии на русском языке в Бостоне (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 25 ⭐ отзывов, цены от $170. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь