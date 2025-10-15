Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Бостон
Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города
Начало: В парке Бостон-Коммон
15 окт в 11:00
20 окт в 11:00
$310 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Бостон по любви
Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него
Начало: У входа в Boston Common
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$170 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы»
Познакомиться с городом, где началась история независимости США
Начало: В городском парке Boston Common
Завтра в 10:00
12 окт в 10:00
$350 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка по историческому кампусу Гарварда
Познакомиться с историей одного из самых известных и престижных университетов мира
Начало: У станции метро Harvard
12 окт в 11:00
17 окт в 11:00
$350 за всё до 7 чел.
