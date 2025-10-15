Найдено 4 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Бостоне на русском языке, цены от $170. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

Пешая 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Знакомьтесь, Бостон Пройти по Тропе Свободы и увидеть главные достопримечательности города Начало: В парке Бостон-Коммон $310 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 5 отзывов Мини-группа до 5 чел. Бостон по любви Узнать город через живые истории, атмосферу и нестандартный маршрут и… влюбиться в него Начало: У входа в Boston Common Расписание: ежедневно в 10:00 $170 за человека Пешая 3.5 часа 16 отзывов Индивидуальная до 8 чел. Бостон: прогулка по легендарному маршруту «Тропа Свободы» Познакомиться с городом, где началась история независимости США Начало: В городском парке Boston Common $350 за всё до 8 чел. Пешая 2.5 часа 4 отзыва Индивидуальная до 7 чел. Прогулка по историческому кампусу Гарварда Познакомиться с историей одного из самых известных и престижных университетов мира Начало: У станции метро Harvard $350 за всё до 7 чел. Другие экскурсии Бостона

