2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Бостон — один из старейших городов США, в котором творилась история, повлиявшая на ход развития всей страны. И один из самых красиво спроектированных мегаполисов Америки. В Кембридже находится Гарвардский университет — всемирно известный образовательный центр, с именем которого связано 75 лауреатов Нобелевской Премии. Экскурсия по этим городам подарит вам несколько часов соприкосновения с истинными историческими и культурными ценностями американской нации и познакомит с важной ролью Новой Англии в историческом развитии государства.

Что вас ожидает

Знакомство со столицей штата Массачусетс

Вы погуляете по улицам Колониального Центра, рассмотрите изящные церкви и кирпичные дома в Викторианском Бэк Бэй, пройдетесь по Федеральному Бикон Хил — самому престижному району города со старыми мощеными улочками и величественными зданиями. А Английский пейзажный парк и Французский регулярный сад познакомят вас с живописными зелеными пейзажами Бостона.

История Бостона

На экскурсии поговорим о заселении континента и борьбе за независимость Америки, которые напрямую связаны с городом. Рассказы об исторических событиях помогут вам представить тот путь, который прошел Бостон от портового центра Британской Америки до современной столицы штата. Вы узнаете о знаменитой акции протеста британских колонистов — «Бостонском чаепитии», положившем начало Американской революции. Увидите фрагмент Тропы Свободы — 4-километрового маршрута, проложенного по местам, связанным со сражениями, Конституцией и Декларацией независимости.

Прогулка по Кембриджу

Затем мы отправимся в расположенный неподалеку город Кембридж. Вы увидите знаменитые образовательные центры города, которые не нуждаются в представлении: легендарный Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт. Погуляете по гарвардским дворам и взглянете на строения студенческого кампуса. Познакомитесь и с театральной жизнью города — осмотрите театр «Пудинга на скорую руку» и американский репертуарный театр, в котором проходят летние мастер- классы студии МХАТ им. В.И. Немировича-Данченко. Узнаете, где находится и чем примечателен Дом Шутников, побываете во дворах знаменитой семейки Адамс, а также услышите историю о том, как Вагнер своими операми вдохновил людей на создание лодок. Кроме того, я расскажу вам о скромном пристанище последнего короля Франции и подарке Елизаветы для королевской часовни, покажу трогательный памятник русскому уличному актёру и «Карпентер Центр», созданный по проекту Ле Корбюзье.