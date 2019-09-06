2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Знакомство со столицей штата Массачусетс Вы погуляете по улицам Колониального Центра, рассмотрите изящные церкви и кирпичные дома в Викторианском Бэк Бэй, пройдетесь по Федеральному Бикон Хил — самому престижному району города со старыми мощеными улочками и величественными зданиями. А Английский пейзажный парк и Французский регулярный сад познакомят вас с живописными зелеными пейзажами Бостона.
История Бостона На экскурсии поговорим о заселении континента и борьбе за независимость Америки, которые напрямую связаны с городом. Рассказы об исторических событиях помогут вам представить тот путь, который прошел Бостон от портового центра Британской Америки до современной столицы штата. Вы узнаете о знаменитой акции протеста британских колонистов — «Бостонском чаепитии», положившем начало Американской революции. Увидите фрагмент Тропы Свободы — 4-километрового маршрута, проложенного по местам, связанным со сражениями, Конституцией и Декларацией независимости.
Прогулка по Кембриджу Затем мы отправимся в расположенный неподалеку город Кембридж. Вы увидите знаменитые образовательные центры города, которые не нуждаются в представлении: легендарный Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт. Погуляете по гарвардским дворам и взглянете на строения студенческого кампуса. Познакомитесь и с театральной жизнью города — осмотрите театр «Пудинга на скорую руку» и американский репертуарный театр, в котором проходят летние мастер- классы студии МХАТ им. В.И. Немировича-Данченко. Узнаете, где находится и чем примечателен Дом Шутников, побываете во дворах знаменитой семейки Адамс, а также услышите историю о том, как Вагнер своими операми вдохновил людей на создание лодок. Кроме того, я расскажу вам о скромном пристанище последнего короля Франции и подарке Елизаветы для королевской часовни, покажу трогательный памятник русскому уличному актёру и «Карпентер Центр», созданный по проекту Ле Корбюзье.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Наша команда более 10 лет занимается организацией туров и экскурсий для русскоговорящих туристов в городах США. Все экскурсии проходят на новых и комфортабельные автомобилях, наши гиды и водители - профессионалы своего дела. Мы с огромным удовольствием организуем для вас незабываемые экскурсии и/или 1-2х дневный туры по Нью-Йорку, Филадельфии, Атлантик Сити, Вашингтону, Бостону, Ньюпорту, Чикаго, Лас-Вегасу, к Ниагарским водопадам и другим локациям. Вас ждет качественный сервис обслуживания, интереснейшие рассказы о достопримечательностях и яркие впечатления от знакомства с самыми разными сторонами города.
У нас была гид Рада. Получили большое удовольствие от экскурсии и от общения с таким приятным человеком. Узнали много нового. Было познавательно, весело и позитивно. Спасибо большое!!!
Дмитрий
15 июля 2018
Все замечательно, экскурсия определенно понравилась, рекомендую.
Обычно данная экскурсия проходит на автомобиле, мы прошли ее пешком и не разу об этом не пожалели.
Дети в восторге, хотя нам пришлось пройти более 10 км.