Полюбуйтесь Городом ветров с самой лучшей точки — 103-го этажа небоскреба! Этот символ Чикаго недавно был обновлен, и теперь может похвастаться не только лучшим видом на Чикаго, но и экспонатами музейного качества, а также интерактивными технологиями, которые позволяют посетителям познакомиться с историей Чикаго. Поднимитесь (почти) на вершину второго по высоте здания в США, побывайте на высоте 400 метров над землей и посмотрите, что находится прямо у вас под ногами, на аттракционе _The Ledge_.