Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр

Взлетите на 103-й этаж — и насладитесь великолепным видом на Чикаго

4.7
840 отзывов
Входной билет
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
Смотровая площадка Skydeck Chicago на Уиллис-Тауэр
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Полюбуйтесь Городом ветров с самой лучшей точки — 103-го этажа небоскреба! Этот символ Чикаго недавно был обновлен, и теперь может похвастаться не только лучшим видом на Чикаго, но и экспонатами музейного качества, а также интерактивными технологиями, которые позволяют посетителям познакомиться с историей Чикаго. Поднимитесь (почти) на вершину второго по высоте здания в США, побывайте на высоте 400 метров над землей и посмотрите, что находится прямо у вас под ногами, на аттракционе _The Ledge_.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход на Skydeck Chicago в Уиллис-Тауэр
  • Подъем на лифте на палубу Skydeck
  • Доступ к The Ledge
  • Доступ к экспонатам музейного качества и театральной презентации
Что не входит
  • Быстрый проход
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