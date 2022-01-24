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Полюбуйтесь Городом ветров с самой лучшей точки — 103-го этажа небоскреба! Этот символ Чикаго недавно был обновлен, и теперь может похвастаться не только лучшим видом на Чикаго, но и экспонатами музейного качества, а также интерактивными технологиями, которые позволяют посетителям познакомиться с историей Чикаго. Поднимитесь (почти) на вершину второго по высоте здания в США, побывайте на высоте 400 метров над землей и посмотрите, что находится прямо у вас под ногами, на аттракционе _The Ledge_.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход на Skydeck Chicago в Уиллис-Тауэр
Подъем на лифте на палубу Skydeck
Доступ к The Ledge
Доступ к экспонатам музейного качества и театральной презентации
Что не входит
Быстрый проход
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.