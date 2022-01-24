Клируотер морской аквариум: общий билет

Познакомьтесь с дельфинами-знаменитостями и их друзьями в центре спасения морских животных

4.6
347 отзывов
Входной билет
Клируотер морской аквариум: общий билет
Клируотер морской аквариум: общий билет
Клируотер морской аквариум: общий билет
Клируотер морской аквариум: общий билет
Клируотер морской аквариум: общий билет
Клируотер морской аквариум: общий билет
Клируотер морской аквариум: общий билет
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сколько знаменитых дельфинов вы встречали? Приготовьтесь добавить имя к этому списку, купив билет в Clearwater Marine Aquarium. Морской аквариум Клируотера - это центр спасения диких животных, где живет Хоуп, сыгравшая саму себя в популярном голливудском фильме "Дельфинья сказка 2". Вы сможете увидеть Хоуп и узнать об удивительных историях успеха спасения, реабилитации и выпуска животных на волю.
Хоуп делит сцену с множеством других прекрасных существ, включая акул, выдр, скатов, угрей, морских черепах, пеликанов и многих других. Основной упор делается на познавательные встречи с дикой природой и заботу о животных, а не на дешевые трюки, так что любители настоящих животных могут посещать это место с чистой совестью.
Клируотер также был домом для Винтер - знаменитого дельфина, которому сделали современный протез хвоста после того, как она потеряла хвост в результате трагической гибели из-за запутывания линии крабовой ловушки, пока она, к сожалению, не скончалась в 2021 году.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Общее посещение Клируотерского морского аквариума
  • Доступ к постоянным экспонатам
  • Ежедневные образовательные презентации
Что не входит
  • Взаимодействие животных
  • Морские прогулки
  • Закулисный тур
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