Сколько знаменитых дельфинов вы встречали? Приготовьтесь добавить имя к этому списку, купив билет в Clearwater Marine Aquarium. Морской аквариум Клируотера - это центр спасения диких животных, где живет Хоуп, сыгравшая саму себя в популярном голливудском фильме "Дельфинья сказка 2". Вы сможете увидеть Хоуп и узнать об удивительных историях успеха спасения, реабилитации и выпуска животных на волю.

Хоуп делит сцену с множеством других прекрасных существ, включая акул, выдр, скатов, угрей, морских черепах, пеликанов и многих других. Основной упор делается на познавательные встречи с дикой природой и заботу о животных, а не на дешевые трюки, так что любители настоящих животных могут посещать это место с чистой совестью.

Клируотер также был домом для Винтер - знаменитого дельфина, которому сделали современный протез хвоста после того, как она потеряла хвост в результате трагической гибели из-за запутывания линии крабовой ловушки, пока она, к сожалению, не скончалась в 2021 году.