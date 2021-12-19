Все экскурсии и мероприятия в Далласе
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Пятизвездочные развлечения в штате Одинокая звезда
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Глубоководное приключение на юге
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Plaza Premium Lounge в международном аэропорту Форт-Уэрт в Далласе
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Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Далласе – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €24.07. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Далласе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль