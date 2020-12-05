Как добраться до Фэрбанкса на самолёте

В Фэрбанксе 4 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fairbanks International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Фэрбанкса

Фэрбанкс FAI Fairbanks International Airport Metro Field MTX не гражданский Metro Field Phillips Field PII не гражданский Phillips Field Ft Wainwright FBK не гражданский Ft Wainwright

Самые дешёвые билеты в Фэрбанкс из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Фэрбанкса

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Фэрбанкса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анкоридж, Хило, Кингстон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Фэрбанкса