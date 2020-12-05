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Как добраться до Фэрбанкса на самолёте

В Фэрбанксе 4 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fairbanks International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Фэрбанкса

  1. Фэрбанкс FAI
    Fairbanks International Airport
  2. Metro Field MTXне гражданский
    Metro Field
  3. Phillips Field PIIне гражданский
    Phillips Field
  4. Ft Wainwright FBKне гражданский
    Ft Wainwright

Самые дешёвые билеты в Фэрбанкс из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
05.12.2020из 🇺🇸Сиэтла10 17915ч 55м (⇵2)
26.12.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса18 2239ч 31м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Джэксонвилла18 32916ч (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Сента-Луиса19 51312ч 10м (⇵1)
02.01.2021из 🇺🇸Спокана19 54513ч 45м (⇵2)
10.01.2021из 🇺🇸Нью-Йорка19 55132ч 21м (⇵2)
03.12.2020из 🇺🇸Эверетт19 56912ч 12м (⇵2)
26.12.2020из 🇺🇸Онтарио19 89512ч 1м (⇵1)
27.10.2020из 🇺🇸Форт-Лодердейла23 20033ч 45м (⇵1)
27.10.2020из 🇺🇸Майами23 41614ч 44м (⇵2)
10.01.2021из 🇺🇸Ньюбурга25 36118ч 35м (⇵2)
07.06.2021из 🇺🇸Филадельфии29 06012ч 36м (⇵1)
08.12.2020из 🇷🇺Москвы56 28823ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Фэрбанкса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анкоридж, Хило, Кингстон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Фэрбанкса