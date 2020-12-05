Как добраться до Фэрбанкса на самолёте
В Фэрбанксе 4 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Fairbanks International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Фэрбанкса
- Фэрбанкс FAIFairbanks International Airport
- Metro Field MTXне гражданскийMetro Field
- Phillips Field PIIне гражданскийPhillips Field
- Ft Wainwright FBKне гражданскийFt Wainwright
Самые дешёвые билеты в Фэрбанкс из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|05.12.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|10 179
|15ч 55м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|18 223
|9ч 31м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Джэксонвилла
|18 329
|16ч (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Сента-Луиса
|19 513
|12ч 10м (⇵1)
|02.01.2021
|из 🇺🇸Спокана
|19 545
|13ч 45м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|19 551
|32ч 21м (⇵2)
|03.12.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|19 569
|12ч 12м (⇵2)
|26.12.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|19 895
|12ч 1м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Форт-Лодердейла
|23 200
|33ч 45м (⇵1)
|27.10.2020
|из 🇺🇸Майами
|23 416
|14ч 44м (⇵2)
|10.01.2021
|из 🇺🇸Ньюбурга
|25 361
|18ч 35м (⇵2)
|07.06.2021
|из 🇺🇸Филадельфии
|29 060
|12ч 36м (⇵1)
|08.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|56 288
|23ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Фэрбанкса
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Фэрбанкса, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Анкоридж, Хило, Кингстон, Лос-Анджелес и Сан-Франциско
- 17.10.202024.10.2020
- 15.11.202027.11.2020
- 21.12.202026.12.2020
- 18.12.202004.01.2021
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