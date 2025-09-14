Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Филадельфии на русском языке, цены от $130. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Пешая 3.5 часа 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. «Сокровище нации» - обзорная интерактивная экскурсия по Филадельфии Исследовать ключевые места и прикоснуться к истории Начало: На Welcome Park от $140 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 2 отзыва Квест до 5 чел. Тайна усадьбы Глен Фёрд - экскурсия-квест в Филадельфии В непринуждённой атмосфере игры и загадок узнать об особенностях жизни и традиций американцев Начало: Недалеко от ж/д станции Torresdale $130 за всё до 5 чел. Пешая 3 часа 1 отзыв Квест до 15 чел. Охота на буквы: квест по историческому центру Филадельфии Побывать в Старом городе и узнать о нём много всего интересного Начало: В Rose Garden $250 за всё до 15 чел. Другие экскурсии Филадельфии

