читать дальше наши дети по 9 лет остались в восторге! Дети попросили в дальнейшем только экскурсии в таком формате! Евгения очень здорово все подготовила, много интересного нам рассказала. Экскурсия прошла легко, познавательно и оставила самые замечательные впечатления!

У нас вчера была экскурсия с Евгенией в Филадельфии «Тайна усадьбы Глен Ферд- экскурсия квест в Филадельфии» Мы (двое взрослых) и