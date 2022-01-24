Любите древние артефакты, но разве это не таилетный тип? Лассо - билет в музей Пенна, и вы откроете сокровища бесчисленных королевств со всех уголков мира без всяких надоедливых мин-ловушек!

От древнего Египта до древнего Китая, Японии, Африки, Ближнего Востока, Мезоамерики, Рима, Греции, Северной Америки и других стран - здесь вы увидите изобилие памятников культуры.