1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Гавайи - остров вулканов
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$938 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мауи - остров долин
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$938 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия на остров Кауаи
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$913 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Центр Культуры Полинезии
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от $425 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Гонолулу в категории «На весь день»
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