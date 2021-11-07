5.5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Пёрл Харбор и город Гонолулу
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 10:00
7 авг в 09:00
от $375 за всё до 2 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по живописному острову Оаху
Индивидуальная автомобильная экскурсия по острову Оаху. Посетите смотровые площадки, храмы и пляжи Гонолулу с профессиональным гидом. Идеально для семей и пар
Начало: По договоренности
Расписание: - по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
от $350 за всё до 2 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гавайи - остров вулканов: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя уникальные природные красоты Большого Острова Гавайи. Вулкан Килауеа, водопады, плантации и черный песок ждут вас
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$938 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по о. Мауи на автомобиле
Уникальная возможность посетить национальный парк «вулкан Халеакала», питомник цветов протеи и долину пика Иао. Путешествие на автомобиле через город Ваилуку
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 12:00
7 авг в 09:00
$938 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия к каньону Ваимеа и долине Калалау в Гонолулу
Погрузитесь в красоту острова Кауаи, посетив каньон Ваимеа, долину Калалау, русский форт и водопады. Насладитесь местным мороженым и кофе на плантации
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 13:00
7 авг в 09:00
$913 за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Центр Культуры Полинезии: индивидуальная экскурсия по полинезийским деревням
Погрузитесь в культуру народов Полинезии, посетив семь деревень и участвуя в интерактивных играх. Узнайте секреты древней цивилизации
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Завтра в 11:00
7 авг в 09:00
от $425 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna7 ноября 2021Остались очень довольны приобретённой экскурсией. Олег прекрасный гид, за несколько часов экскурсии узнали всё о Гавайи! Очень рекомендую!
- ЮЮрий20 ноября 2018Прекрасная экскурсия! Увидели большинство красивых мест острова и не слишком долго, не устали. Успели искупаться в океане, что было очень
Ответы на вопросы от путешественников по Гонолулу в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Гонолулу
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Сколько стоит экскурсия по Гонолулу в августе 2024
Сейчас в Гонолулу в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 350 до 938. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Гонолулу (США 🇺🇸) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 4 ⭐ отзыва, цены от $350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь