20 июля 1969 года лунный модуль Аполлона-11 приземляется на Луну. Это может быть самый важный день в истории освоения космоса. После более чем десятилетней борьбы в космической гонке НАСА получает огромную победу как для Америки, так и для всего человечества.

Теперь посетители могут отдать дань уважения космонавтам и мечтателям, которые сделали все это возможным, посетив космический центр Хьюстона. Познакомьтесь с находящимися на орбите кораблями, подойдите ближе к скафандрам и узнайте больше о будущем космических путешествий.