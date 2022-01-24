Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
20 июля 1969 года лунный модуль Аполлона-11 приземляется на Луну. Это может быть самый важный день в истории освоения космоса. После более чем десятилетней борьбы в космической гонке НАСА получает огромную победу как для Америки, так и для всего человечества.
Теперь посетители могут отдать дань уважения космонавтам и мечтателям, которые сделали все это возможным, посетив космический центр Хьюстона. Познакомьтесь с находящимися на орбите кораблями, подойдите ближе к скафандрам и узнайте больше о будущем космических путешествий.
Ответы на вопросы
Что входит
Быстрый вход в Космический центр Хьюстона
Доступ ко всем постоянным и путешествующим экспонатам
Доступ к 3 театрам, шоу в прямом эфире, более 400 космических экспонатов и многое другое
Экскурсия на трамвае НАСА - закулисный взгляд на космический центр имени Джонсона
Что не входит
Аудиогид
Симуляторы
Парковка
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Выберите дату при бронировании
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хьюстона