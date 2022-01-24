Космический центр Хьюстона

Один маленький шаг для человечества, гигантский скачок в изучении космической истории

4.7
694 отзыва
Входной билет
Космический центр Хьюстона
Космический центр Хьюстона
Космический центр Хьюстона
Космический центр Хьюстона
Космический центр Хьюстона
Космический центр Хьюстона
Космический центр Хьюстона
Космический центр Хьюстона
Космический центр Хьюстона
Космический центр Хьюстона
Космический центр Хьюстона
Космический центр Хьюстона
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
20 июля 1969 года лунный модуль Аполлона-11 приземляется на Луну. Это может быть самый важный день в истории освоения космоса. После более чем десятилетней борьбы в космической гонке НАСА получает огромную победу как для Америки, так и для всего человечества.
Теперь посетители могут отдать дань уважения космонавтам и мечтателям, которые сделали все это возможным, посетив космический центр Хьюстона. Познакомьтесь с находящимися на орбите кораблями, подойдите ближе к скафандрам и узнайте больше о будущем космических путешествий.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстрый вход в Космический центр Хьюстона
  • Доступ ко всем постоянным и путешествующим экспонатам
  • Доступ к 3 театрам, шоу в прямом эфире, более 400 космических экспонатов и многое другое
  • Экскурсия на трамвае НАСА - закулисный взгляд на космический центр имени Джонсона
Что не входит
  • Аудиогид
  • Симуляторы
  • Парковка
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

Выберите дату при бронировании

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хьюстона

🎫БилетыБыстрый проходМузеи истории и культуры🪐Космос

Еще несколько похожих предложений в Хьюстоне

Центр бабочек Cockrell в Музее естествознания в Хьюстоне
В группе
5
41
10.63
за 1 чел.
Центр бабочек Cockrell в Музее естествознания в Хьюстоне
Пролетите вокруг бабочек в Хьюстоне
Центр города Хьюстон
В группе
4.6
49
22.05
за 1 чел.
Центр города Хьюстон
Широкое место для морской жизни с сенсорными бассейнами и водными экосистемами
Пропуск в Хьюстонский музей
Входной билет
24.76
за 1 чел.
Пропуск в Хьюстонский музей
Получите максимум удовольствия от пребывания в Хьюстоне с 1 или 3-дневным проходом в музей Хьюстона
Пропуск в музей Houston Kid’s Choice
Входной билет
39.86
за 1 чел.
Пропуск в музей Houston Kid’s Choice
Проведите день открытия в Хьюстоне с посещением четырех музеев, доброжелательных к ребенку
У нас ещё много экскурсий 😎 в Хьюстоне. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хьюстоне
ХОРОШО
🇺🇸
ТАМ