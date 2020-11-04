Как добраться до Кадьяка на самолёте

В Кадьяке 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kodiak Benny Benson State Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кадьяка

Кадьяк ADQ Kodiak Benny Benson State Airport Municipal KDK не гражданский Municipal Kodiak Fss WDY не гражданский Kodiak Fss

Самые популярные направления из Кадьяка

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Кадьяка, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Бойсе

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Авиакомпании которые летают из аэропортов Кадьяка