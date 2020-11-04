Как добраться до Кадьяка на самолёте
В Кадьяке 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Kodiak Benny Benson State Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кадьяка
- Кадьяк ADQKodiak Benny Benson State Airport
- Municipal KDKне гражданскийMunicipal
- Kodiak Fss WDYне гражданскийKodiak Fss
Самые популярные направления из Кадьяка
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Кадьяка, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Бойсе
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