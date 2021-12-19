Все экскурсии и мероприятия в Канзас-Сити
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€22.46
за 1 чел.
МОРСКАЯ ЖИЗНЬ Канзас-Сити
⛴ На теплоходе
Познакомьтесь с океаном, коснитесь морских тварей и сразитесь с акулами лицом к лицу.
В группе
до undefined чел.
€24.42
за 1 чел.
LEGOLAND Discovery Centre Канзас-Сити
Позвольте детям сойти с ума на крытой детской площадке Lego
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Канзас-Сити – доступно 2 экскурсии на 2021 год, цены от €22.46. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Канзас-Сити почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль