Все экскурсии и мероприятия в Карлсбаде
В группе
до undefined чел.
€96.08
за 1 чел.
LEGOLAND® California
Насладитесь более чем 60 аттракционами в мире LEGO®
В группе
до undefined чел.
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LEGOLAND® California + SEA LIFE California: Второй день бесплатно
⛴ На теплоходе
Более 60 аттракционов, шоу и развлечений в мире LEGO®, а также развлечения с морскими обитателями
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Карлсбаде – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 2 ⭐ отзыва, цены от €96.08. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Карлсбаде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль