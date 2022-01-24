LEGOLAND® California

Насладитесь более чем 60 аттракционами в мире LEGO®

5
1 отзыв
В группе
LEGOLAND® California
LEGOLAND® California
LEGOLAND® California
LEGOLAND® California
LEGOLAND® California
LEGOLAND® California
LEGOLAND® California
LEGOLAND® California
LEGOLAND® California
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
LEGOLAND® California - это мир развлечений и приключений для всей семьи. Исследуйте все это, по кирпичику с этим супербыстрым билетом на смартфон! Awesomeness ждет с более чем 60 аттракционами, интерактивными шоу в прямом эфире и встречами персонажей, а также такими достопримечательностями, как Miniland USA!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Дневной билет в LEGOLAND® California
  • Все аттракционы, шоу и достопримечательности
Что не входит
  • Вход в аквапарк LEGOLAND® (см. Другие товары на Tiqets)
  • Вход в аквариум SEA LIFE® (см. Другие товары на Tiqets)
  • Трансфер из отеля в отель
  • Плата за парковку
  • Проход без очереди
  • Шкафчик (можно арендовать за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

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1
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