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LEGOLAND® California - это мир развлечений и приключений для всей семьи. Исследуйте все это, по кирпичику с этим супербыстрым билетом на смартфон! Awesomeness ждет с более чем 60 аттракционами, интерактивными шоу в прямом эфире и встречами персонажей, а также такими достопримечательностями, как Miniland USA!
Ответы на вопросы
Что входит
Дневной билет в LEGOLAND® California
Все аттракционы, шоу и достопримечательности
Что не входит
Вход в аквапарк LEGOLAND® (см. Другие товары на Tiqets)
Вход в аквариум SEA LIFE® (см. Другие товары на Tiqets)
Трансфер из отеля в отель
Плата за парковку
Проход без очереди
Шкафчик (можно арендовать за дополнительную плату)
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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