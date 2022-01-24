LEGOLAND® California - это мир развлечений и приключений для всей семьи. Исследуйте все это, по кирпичику с этим супербыстрым билетом на смартфон! Awesomeness ждет с более чем 60 аттракционами, интерактивными шоу в прямом эфире и встречами персонажей, а также такими достопримечательностями, как Miniland USA!