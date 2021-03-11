Как добраться до Кауаи на самолёте
В Кауаи 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lihue Airport» вам не избежать
Список аэропортов Кауаи
- Лихуэ LIHLihue Airport
- Princeville HPVне гражданскийPrinceville
Самые дешёвые билеты в Кауаи из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|11.03.2021
|из 🇺🇸Портленда
|9 753
|9ч 18м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Сиэтла
|13 453
|23ч 19м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Сакраменто
|13 588
|10ч 16м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇨🇦Ванкувера
|13 887
|29ч 49м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Чикаго
|14 305
|35ч 45м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Сан-Франциско
|15 877
|12ч 31м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|16 322
|39ч 20м (⇵2)
|23.12.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|16 666
|5ч 49м
|22.12.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|17 579
|9ч 30м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Лонга-Бича
|18 899
|11ч 50м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇸Эверетт
|21 908
|31ч 46м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇺🇸Ньюбурга
|22 673
|34ч 35м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇺🇸Окленда
|22 966
|9ч 25м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇺🇦Киева
|55 423
|44ч 36м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Кауаи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Кауаи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Хило, Лаоаг и Рино
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