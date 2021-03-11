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Как добраться до Кауаи на самолёте

В Кауаи 2 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lihue Airport» вам не избежать

Список аэропортов Кауаи

  1. Лихуэ LIH
    Lihue Airport
  2. Princeville HPVне гражданский
    Princeville

Самые дешёвые билеты в Кауаи из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
11.03.2021из 🇺🇸Портленда9 7539ч 18м (⇵1)
11.11.2020из 🇺🇸Сиэтла13 45323ч 19м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Сакраменто13 58810ч 16м (⇵1)
11.11.2020из 🇨🇦Ванкувера13 88729ч 49м (⇵1)
09.11.2020из 🇺🇸Чикаго14 30535ч 45м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Сан-Франциско15 87712ч 31м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка16 32239ч 20м (⇵2)
23.12.2020из 🇺🇸Лос-Анджелеса16 6665ч 49м
22.12.2020из 🇺🇸Онтарио17 5799ч 30м (⇵1)
19.10.2020из 🇺🇸Лонга-Бича18 89911ч 50м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇸Эверетт21 90831ч 46м (⇵2)
09.11.2020из 🇺🇸Ньюбурга22 67334ч 35м (⇵2)
20.10.2020из 🇺🇸Окленда22 9669ч 25м (⇵1)
01.01.2021из 🇺🇦Киева55 42344ч 36м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Кауаи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Хило, Лаоаг и Рино

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Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Кауаи