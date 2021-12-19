Экскурсии Ки-Уэста

Все экскурсии и мероприятия в Ки-Уэсте

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Увлекательное приключение в Fury Water Adventures
В группе
до undefined чел.
191.23
за 1 чел.
Увлекательное приключение в Fury Water Adventures
⛴ На теплоходе
Катамараны, подводное плавание, водные лыжи и многое другое, с обедом
Путешествие с маской и трубкой с рифами и ритами в Ки-Уэст
В группе
до undefined чел.
5
1
52.55
за 1 чел.
Путешествие с маской и трубкой с рифами и ритами в Ки-Уэст
На борту этого роскошного катамарана - солнце, маргарита и тропическая рыба.
Двухместное плавание с маской и трубкой
В группе
до undefined чел.
57.34
за 1 чел.
Двухместное плавание с маской и трубкой
👣 Пешеходная
Подводное плавание с аквалангом в двух местах тропического рифа за один день - удвойте пузырьки!
Ки-Уэст - закат на борту судна 2.0
В группе
до undefined чел.
91.81
за 1 чел.
Ки-Уэст - закат на борту судна 2.0
⛴ На теплоходе
Полюбуйтесь закатом в Ки-Уэсте на старинном корабле
Дневной парус Ки-Уэста
В группе
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3д 18ч
53.56
за 1 чел.
Дневной парус Ки-Уэста
🛥 На яхте
Прогуляйтесь по живописному Ки-Уэсту, наслаждаясь освежающим напитком
Ки-Уэст Morning Snorkel
В группе
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5
3
47.78
за 1 чел.
Ки-Уэст Morning Snorkel
Отправляйтесь в плавание с маской и трубкой во Флориде!
Ки-Уэст Сансет Круиз
Круиз
в группе до undefined чел.
5
1
3д 18ч
47.78
за 1 чел.
Ки-Уэст Сансет Круиз
Полюбуйтесь бокалом шампанского на всемирно известном закате Ки-Уэст
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ки-Уэсте – доступно 7 экскурсий на 2021 год, цены от €47.78. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ки-Уэсте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль
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