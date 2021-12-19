Все экскурсии и мероприятия в Киссимми
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2д 12ч
€46.81
за 1 чел.
1-часовой тур на лодке по Богги-Крик в парке Саутпорт
Полное приключений на воздушной лодке во Эверглейдс во Флориде
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€43.54
за 1 чел.
Развлекательный центр America Kissimmee: пропуск на один день
Развлекайте всю семью с помощью подставок, автомобилей-бамперов, горок и многого другого
Входной билет
€13.35
за 1 чел.
Достопримечательности Старого города Киссимми
Окунитесь в Америку в Старом городе Киссимми
В группе
до undefined чел.
1д 6ч
€24.02
за 1 чел.
30-минутный тур на лодке по Богги-Крик в парке Саутпорт
Живописное сафари по водно-болотным угодьям, где можно увидеть удивительных американских аллигаторов
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2д 12ч
€57.34
за 1 чел.
1-часовой тур на лодке на закате
Полюбуйтесь закатом над Эверглейдс во Флориде
В группе
до undefined чел.
2д 12ч
€57.34
за 1 чел.
1-часовой тур на лодке по Богги-Крик
Присоединитесь к ночной экспедиции на катере в поисках скрывающихся аллигаторов Эверглейдс
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Киссимми – доступно 6 экскурсий на 2021 год, цены от €13.35. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Киссимми почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в США на 📅 декабрь, январь и февраль