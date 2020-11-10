Как добраться до Корпуса-Кристи на самолёте
В Корпусе-Кристи 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Corpus Christi International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Корпуса-Кристи
- Корпус-Кристи международный CRPCorpus Christi International Airport
- Cuddihy Field CUXне гражданскийCuddihy Field
- Cabaniss Field NGWне гражданскийCabaniss Field
Самые дешёвые билеты в Корпус-Кристи из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.11.2020
|из 🇺🇸Лаббока
|4 972
|8ч 47м (⇵1)
|02.12.2020
|из 🇺🇸Нового Орлеана
|5 787
|4ч 59м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇺🇸Сан-Диего
|15 205
|24ч 9м (⇵2)
|30.10.2020
|из 🇺🇸Коди
|25 273
|7ч 33м (⇵2)
|16.10.2020
|из Маягуэс
|32 096
|10ч 59м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Корпуса-Кристи
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Корпуса-Кристи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Форт-Уэйн, Лас-Вегас, Минск, Нью-Йорк и Порту
- 29.10.202001.11.2020
- 30.10.202003.11.2020
- 27.10.202029.10.2020
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