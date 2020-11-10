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Как добраться до Корпуса-Кристи на самолёте

В Корпусе-Кристи 3 аэропорта ✈️, но только 1 гражданский, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Corpus Christi International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Корпуса-Кристи

  1. Корпус-Кристи международный CRP
    Corpus Christi International Airport
  2. Cuddihy Field CUXне гражданский
    Cuddihy Field
  3. Cabaniss Field NGWне гражданский
    Cabaniss Field

Самые дешёвые билеты в Корпус-Кристи из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.11.2020из 🇺🇸Лаббока4 9728ч 47м (⇵1)
02.12.2020из 🇺🇸Нового Орлеана5 7874ч 59м (⇵1)
03.01.2021из 🇺🇸Сан-Диего15 20524ч 9м (⇵2)
30.10.2020из 🇺🇸Коди25 2737ч 33м (⇵2)
16.10.2020из Маягуэс32 09610ч 59м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Корпуса-Кристи, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Форт-Уэйн, Лас-Вегас, Минск, Нью-Йорк и Порту

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Корпуса-Кристи