Как добраться до Лафейетт на самолёте
В Лафейетт 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lafayette Regional Airport» вам не избежать
Список аэропортов Лафейетт
- Лафайетт LFTLafayette Regional Airport
Самые дешёвые билеты в Лафейетт из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.05.2021
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|10 341
|7ч 58м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇺🇸Лос-Анджелеса
|12 359
|33ч 50м (⇵2)
|04.05.2021
|из 🇺🇸Ньюбурга
|12 975
|8ч 32м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇺🇸Онтарио
|18 884
|20ч 18м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Портленда
|19 372
|8ч 19м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇺🇸Анкориджа
|21 884
|13ч 19м (⇵2)
|15.10.2020
|из Санта-Круса
|39 005
|14ч 1м (⇵2)
|25.10.2020
|из 🇯🇴Аммана
|64 529
|33ч 56м (⇵2)
|01.05.2021
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|97 012
|48ч 58м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Лафейетт
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Лафейетт, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Беллингхем, Браунсвилл, Белиз, Даллас и Хьюстон
- 23.10.202026.10.2020
- 23.10.202026.10.2020
- 23.10.202025.10.2020
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