4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по плотине Гувера и обзорная площадка озера Мид
Отправляйтесь на увлекательную экскурсию к плотине Гувера! Вас ждут живописные виды озера Мид, прогулка по плотине и интересные истории о её строительстве
Начало: В вашем отеле
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$160 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на джипе к Seven Magic Mountains и обед в Pioneer Saloon
Посетите уникальную инсталляцию Seven Magic Mountains и узнайте о её значении. Возможен обед в старейшем баре Южной Невады. Вода в машине включена
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Путешествие из Лас-Вегаса: разноцветные горы, Гольф-поле дьявола, впадина Бэдуотер и закат на Забриски-Пойнт. Интересные истории гида и потрясающие пейзажи
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$850 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Что ещё посмотреть»
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