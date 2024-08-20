3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Погружение в атмосферу Лас-Вегаса: от древнеегипетского Луксора до средневекового замка короля Артура
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
Завтра в 17:00
10 сен в 17:00
$270 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
Погрузитесь в мир Гранд Каньона: захватывающие виды, интересные истории и незабываемые впечатления. Включены транспорт и услуги гида
Начало: У вашего отеля
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
$800 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Путешествие из Лас-Вегаса: разноцветные горы, Гольф-поле дьявола, впадина Бэдуотер и закат на Забриски-Пойнт. Интересные истории гида и потрясающие пейзажи
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
Завтра в 08:00
10 сен в 08:00
$850 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 августа 2024Экскурсия была информативной, в дружелюбной и гостеприимной атмосфере. Нам она помогла сориентироваться и эффективно спланировать оставшееся время поездки. Андрей, большое спасибо за проведенный с нами вечер, рекомендации и советы!
- ЛЛусине14 августа 2024Очень интересная экскурсия👍
- SSergio10 июня 2024Отличный гид!! Было очень увлекательно!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в сентябре 2024
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 850. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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