9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гранд Каньону с посещением смотровых площадок
Погрузитесь в мир Гранд Каньона: захватывающие виды, интересные истории и незабываемые впечатления. Включены транспорт и услуги гида
Начало: У вашего отеля
10 авг в 15:00
11 авг в 08:00
$800 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина Смерти: низкая, жаркая, сухая
Долина Смерти - это не ад на Земле, а настоящая сокровищница планеты. Хотите увидеть чудеса природы, возможные только здесь? Отбросьте страхи - и едем с нами
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$800 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Путешествие из Лас-Вегаса: разноцветные горы, Гольф-поле дьявола, впадина Бэдуотер и закат на Забриски-Пойнт. Интересные истории гида и потрясающие пейзажи
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$850 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Однодневные»
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