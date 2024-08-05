13 часов

Индивидуальная до 6 чел.

Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас Экспресс-знакомство с Лас-Вегасом за один день: пирамиды, фонтаны, башни и гондолы. Идеально для тех, кто хочет увидеть всё и сразу Начало: Ваш отель

Расписание: Ежедневно