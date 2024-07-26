3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Погружение в атмосферу Лас-Вегаса: от древнеегипетского Луксора до средневекового замка короля Артура
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$270 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на джипе к Seven Magic Mountains и обед в Pioneer Saloon
Посетите уникальную инсталляцию Seven Magic Mountains и узнайте о её значении. Возможен обед в старейшем баре Южной Невады. Вода в машине включена
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил26 июля 2024С большим удовольствием посетили экскурсию Виктории. Впервые посмотрели на Лас-Вегас с разных сторон. Нам было интересно!
- SSergio10 июня 2024Отличный гид!! Было очень увлекательно!!!
- ВВиталий24 мая 2024Отлично погуляли
- ММихаил5 мая 2024Ночной Вегас нужно смотреть только так! Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥 А в
- ММарина18 января 2024Гуляла по Лас Вегасу два дня и поняла, что без гида не обойтись. Ходила по ателям, как слепой котенок…. потеряла
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в августе 2024
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