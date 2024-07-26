Все – экскурсии в Лас-Вегасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Лас-Вегасе на русском языке, цены от $270. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
На машине
Джиппинг
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
Погружение в атмосферу Лас-Вегаса: от древнеегипетского Луксора до средневекового замка короля Артура
Начало: В вашем отеле в Лас-Вегасе
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$270 за всё до 4 чел.
Все краски Лас-Вегаса
На машине
На микроавтобусе
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Все краски Лас-Вегаса
Узнайте историю Лас-Вегаса, посетите знаменитые отели-казино и насладитесь шоу танцующих фонтанов. Экскурсия на комфортабельном минивэне с опытным гидом
Начало: Отель
7 авг в 10:00
8 авг в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия на джипе к Seven Magic Mountains и обед в Pioneer Saloon
Посетите уникальную инсталляцию Seven Magic Mountains и узнайте о её значении. Возможен обед в старейшем баре Южной Невады. Вода в машине включена
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    26 июля 2024
    Все краски Лас-Вегаса
    С большим удовольствием посетили экскурсию Виктории. Впервые посмотрели на Лас-Вегас с разных сторон. Нам было интересно!
  • S
    Sergio
    10 июня 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Отличный гид!! Было очень увлекательно!!!
  • В
    Виталий
    24 мая 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Отлично погуляли
    Отлично погулялиОтлично погуляли
  • М
    Михаил
    5 мая 2024
    По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
    Ночной Вегас нужно смотреть только так! Джип с открытым верхом или мотоцикл с потоком ночных огней и ветром в лицо💥 А в
    читать дальше

    багажнике вас будут ждать заботливо приготовленные теплые вещи и угощения. И это не фантазии, а реальность, которую создает опытный гид и приятный человек Андрей. Кроме атмосферы экскурсии, хочу подчеркнуть великолепную организацию: чтобы мы посмотрели как можно больше, Андрей ждал нас у ближайшего выхода, экономя каждую минуту на перемещения по огромным территориям отелей Вегаса. Это время мы посвящали тому, чтобы почувствовать атмосферу каждого уникального места и никуда не спешить. Ведь некоторые шоу и инсталляции никогда не повторяются, например, роскошный Зимний сад отеля-казино Bellagio каждый сезон монтируется заново и в уникальном стиле! Если бы можно было поставить рейтинг 5+, мы бы это сделали!

  • М
    Марина
    18 января 2024
    Все краски Лас-Вегаса
    Гуляла по Лас Вегасу два дня и поняла, что без гида не обойтись. Ходила по ателям, как слепой котенок…. потеряла
    читать дальше

    много времени и устала. Решила взять обзорный тур, За мной приехала чудесная женщина Виктория и я ей объяснила что я хочу и, т. к. я была одна и уже за два дня что-то уже посмотрела, она скоректировала маршрут и мы чудно провели 4 часа. Я получила море информации, посмотрела больше, чем ожидала и сделали чудесные фото и видео. Я пожалела только об одном, что не сделала этого в первый день. Виктория провела меня везде короткими путями, объехала все пробки на дорогах и все 4 часа сопровождались интерейснейшим рассказом. По цене- это стоит того, я в первые дни посетила пару музеев, один удачно, а второй не удачно. Брала несколько раз такси, т. к не знала где можно найти др. Транспорт. И потратила самостоятельно денег не меньше, и потратила много времени блуждая по ателям. А последний день с Викторией провела чудесное время и за 4 часа посмотрела и узнала больше, чем за два предыдущих дня. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лас-Вегасе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По вечернему Лас-Вегасу - на джипе с открытым верхом
  2. Все краски Лас-Вегаса
  3. Арт-объект посреди пустыни - Seven Magic Mountains
Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в августе 2024
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 350. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лас-Вегасе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 8 ⭐ отзывов, цены от $270. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам