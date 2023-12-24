читать дальше

благодарность за то, что Виктория забрала нас из аэропорта, подстроилась под наш график и настроение. Легко, непринуждённо интересно и с любовью. Мы ездили на экскурсию на Гранд Каньон и он никак не сравнится с этой экскурсией!!!! Огромная благодарность! Надеюсь ещё увидимся!!!!