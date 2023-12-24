За городом и природа – экскурсии в Лас-Вегасе

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Лас-Вегасе на русском языке, цены от $475. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фантастическая Долина Огня
На машине
5 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фантастическая Долина Огня: индивидуальная экскурсия из Лас-Вегаса
Долина Огня - это уникальное место с терракотовыми скалами и древними пещерами. Погрузитесь в мир древних индейцев и узнайте тайны пустыни Мохаве
Начало: В вашем отеле
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$475 за всё до 3 чел.
Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гранд Каньону с посещением смотровых площадок
Погрузитесь в мир Гранд Каньона: захватывающие виды, интересные истории и незабываемые впечатления. Включены транспорт и услуги гида
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$800 за всё до 3 чел.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Путешествие из Лас-Вегаса: разноцветные горы, Гольф-поле дьявола, впадина Бэдуотер и закат на Забриски-Пойнт. Интересные истории гида и потрясающие пейзажи
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$850 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • a
    anna
    24 декабря 2023
    Фантастическая Долина Огня
    Прекрасная экскурсия, чудесное место, повезло с погодой, сделали много красивых фотографий. Тк у нас было мало дней на Лас Вегас и мы не успевали на Гран Каньон, выбрали экскурсию в Долину Огня, и не пожалели! Красота необыкновенная.
  • А
    Александр
    1 ноября 2022
    Фантастическая Долина Огня
    Отличный гид. Глубокие знания, интересный рассказ, точность в деталях. Моё уважение таких людей все меньше и меньше.
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2022
    Фантастическая Долина Огня
    Выражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью к местам нашего посещения. Отдельная
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    благодарность за то, что Виктория забрала нас из аэропорта, подстроилась под наш график и настроение. Легко, непринуждённо интересно и с любовью. Мы ездили на экскурсию на Гранд Каньон и он никак не сравнится с этой экскурсией!!!! Огромная благодарность! Надеюсь ещё увидимся!!!!

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Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «За городом и природа»

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  1. Фантастическая Долина Огня
  2. Гранд Каньон: путешествие из Лас-Вегаса
  3. Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в августе 2024
Сейчас в Лас-Вегасе в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 475 до 850. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Лас-Вегасе (США 🇺🇸) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «За городом и природа», 5 ⭐ отзывов, цены от $475. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов США. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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