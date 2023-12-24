6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фантастическая Долина Огня: индивидуальная экскурсия из Лас-Вегаса
Долина Огня - это уникальное место с терракотовыми скалами и древними пещерами. Погрузитесь в мир древних индейцев и узнайте тайны пустыни Мохаве
Начало: В вашем отеле
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$475 за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Гранд Каньону с посещением смотровых площадок
Погрузитесь в мир Гранд Каньона: захватывающие виды, интересные истории и незабываемые впечатления. Включены транспорт и услуги гида
Начало: У вашего отеля
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
$800 за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Долина Смерти: легендарный национальный парк США
Путешествие из Лас-Вегаса: разноцветные горы, Гольф-поле дьявола, впадина Бэдуотер и закат на Забриски-Пойнт. Интересные истории гида и потрясающие пейзажи
Начало: Возле вашего отеля в Лас-Вегасе
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
$850 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- aanna24 декабря 2023Прекрасная экскурсия, чудесное место, повезло с погодой, сделали много красивых фотографий. Тк у нас было мало дней на Лас Вегас и мы не успевали на Гран Каньон, выбрали экскурсию в Долину Огня, и не пожалели! Красота необыкновенная.
- ААлександр1 ноября 2022Отличный гид. Глубокие знания, интересный рассказ, точность в деталях. Моё уважение таких людей все меньше и меньше.
- ТТатьяна23 августа 2022Выражаю огромную благодарность Виктории за ее экскурсию. Экскурсия была проведена душевно и с огромной любовью к местам нашего посещения. Отдельная
Ответы на вопросы от путешественников по Лас-Вегасу в категории «За городом и природа»
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Сколько стоит экскурсия по Лас-Вегасу в августе 2024
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