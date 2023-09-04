Уникальная экскурсия в Гранд Каньон: Индивидуальное путешествие из Лас-Вегаса
Наше путешествие позволит вам насладиться видами потрясающего памятника природы — Большого Каньона, а также необузданной красотой реки Колорадо.
В ходе экскурсии у нас будет возможность пройтись по уникальному стеклянному мосту «Skywalk» и познакомиться с укладом индейцев племени Уалапаи, проживающих на задапной части каньона.
В ходе экскурсии у нас будет возможность пройтись по уникальному стеклянному мосту «Skywalk» и познакомиться с укладом индейцев племени Уалапаи, проживающих на задапной части каньона.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Чудо природыЭто восьмичасовое путешествие — уникальная возможность насладиться как фантастическими видами одного из самых совершенных творений природы — Большого Каньона, так и необузданной красотой реки Колорадо. Вас ждет подъем на консольный стеклянный мост в форме подковы «Skywalk», являющийся настоящим чудом инженерной мысли: его стены и пол изготовлены из прозрачнейшего стекла. Этим и обусловлено название «Skywalk». Чувства от вида крутых обрывов, от бездны под ногами добавят адреналина любителям острых ощущений.
Помимо всего прочего, вы сможете познакомиться с культурой и традициями индейцев племени Уалапаи, чья территория занимает практически всю западную часть Гранд Каньона.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из Вашего места пребывания и обратно
- Что не входит
- Билеты
- Место начала и завершения?
- Место Вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Место встречи обговаривается с гидом. Вы можеет связаться с ним по номеру +1 818 919 9305 для уточнения деталей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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