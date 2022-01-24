Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
У Эйфелевой башни в Париже три проблемы: она старая, слишком высокая и находится во Франции. В этой Эйфелевой башне есть все хорошее и ничего плохого. Полуразмерная копия, созданная в 1999 году, позволит вам подняться на 46 этажей и насладиться захватывающим панорамным видом на Лас-Вегас. Романтичная, возвышенная и удобно расположенная в городе грехов, эта Эйфелева башня - то, чего вы так долго ждали!
Ответы на вопросы
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.