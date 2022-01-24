У Эйфелевой башни в Париже три проблемы: она старая, слишком высокая и находится во Франции. В этой Эйфелевой башне есть все хорошее и ничего плохого. Полуразмерная копия, созданная в 1999 году, позволит вам подняться на 46 этажей и насладиться захватывающим панорамным видом на Лас-Вегас. Романтичная, возвышенная и удобно расположенная в городе грехов, эта Эйфелева башня - то, чего вы так долго ждали!