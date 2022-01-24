Обзывая всех любителей супергероев, вы сможете попрактиковаться в полете, пока мыс находится в химчистке. Вы будете кричать, смеяться и сниматься в бесчисленных туристических фотографиях, пролетев 12 этажей над набережной LINQ в Вегасе на высоте 114 футов!

Пристегнитесь и спуститесь по длинной канатной дороге к гигантскому колесу обозрения. Это единственный в своем роде опыт Лас-Вегаса. Это птица, это самолет? Нет, это ты!