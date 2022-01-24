Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Обзывая всех любителей супергероев, вы сможете попрактиковаться в полете, пока мыс находится в химчистке. Вы будете кричать, смеяться и сниматься в бесчисленных туристических фотографиях, пролетев 12 этажей над набережной LINQ в Вегасе на высоте 114 футов!
Пристегнитесь и спуститесь по длинной канатной дороге к гигантскому колесу обозрения. Это единственный в своем роде опыт Лас-Вегаса. Это птица, это самолет? Нет, это ты!
Ответы на вопросы
Что входит
Один рейс в сидячем положении на флайплайне FlyLINQ
Инструкции и защитное снаряжение опытного персонала
Вид на город с 12 этажей над набережной LINQ
Что не входит
Сувенирная фотография / видео
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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