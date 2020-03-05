8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Западный склон каньона, племя Уалапаи и стеклянный мост SkyWalk

Ольга
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Ольга – представитель гидов
Гранд-Каньон относится к тем местам, о которых говорят «увидеть и умереть».

Одно из глубочайших ущелий в мире находится на плато Колорадо, в штате Аризона, на территории самого известного национального парка в мире.

Во время прогулки по западному склону вы узнаете о геологических явлениях, которые в течение многих миллионов лет формировали непревзойденный Гранд-Каньон.

Посетите лучшие смотровые площадки, побываете в поселении коренных американцев, а также осмотрите грандиозное гидротехническое сооружение — Плотину Гувера.
$560 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии8 отзывов
4.38
Гранд-Каньон, плотина Гувера и индейская резервация
Гранд-Каньон, плотина Гувера и индейская резервация

Что вас ожидает

Познавательная прогулка по Гранд-Каньону
Национальный парк ежегодно посещает более 5 миллионов человек, это поразительно красивое место и одно из самых необычных геологических объектов планеты. Осваивая западный склон каньона, вы узнаете об обнаруженных здесь 4 геологических эрах Земли, а также откроете его биологическую и археологическую ценность. Поговорим об истории парка, многочисленных исследованиях, которые здесь проводились, и вместе реконструируем этапы формирования этого природного чуда, воплощающего собой лучший пример эрозии почв.

Плотина Гувера
В Чёрном каньоне, на границе штатов Аризона и Невада, вы увидите интересное гидротехническое сооружение: бетонную плотину высотой 221 м и гидроэлектростанцию, построенную в нижнем течении реки Колорадо. Этот объект включен в Национальный регистр исторических мест США и интересен своим архитектурным решением. Экстерьером проекта занимался лос-анджелесский архитектор, который последовал во внешнем оформлении традициям ар-деко. Вы осмотрите грандиозную дамбу Гувера с водохранилищем Мид и познакомитесь с историей строительства плотины, а также узнаете о последствиях, к которым оно привело. После этого мы сделаем остановку на кофе в городке Boulder City.

В гостях у коренных народов Америки
Вы побываете в поселении Уалапаи — одного из коренных народов Америки, веками проживающих на западном краю Гранд-Каньона. В комплексе «Индейская деревня» познакомитесь с историей, бытом и культурой «людей высокой сосны» и других племен Аризоны. Осмотрите созданные вручную вигвамы, характерные для многих народов прерий, и, возможно, застанете одно из представлений местных артистов, которые здесь регулярно проходят. Также вы посетите обзорную площадку Eagle Point, с которой открывается вид на скалу Eagle Rock. Напоминающая своими очертаниями фигуру орла, с древних времен она считается священной у индейцев Уалапаи. Кроме того, вас ждет еще одна впечатляющая достопримечательность, рукотворная: стеклянный мост Skywalk, построенный прямо напротив Eagle Point, над ущельем, уходящим вглубину на 1000 метров. А со смотровой площадки Guano Point вам откроется один из лучших 180-градусных видов на Гранд-Каньон.

Организационные детали

  • Мы заберем вас из отеля в Лас Вегасе и после экскурсии привезем обратно.
  • В стоимость не включены входные билеты: 50$/чел в Гранд Каньон, в том числе и гиду; 35$/чел за билет на SkyWalk — по желанию.
Гранд-Каньон, плотина Гувера и индейская резервация
Гранд-Каньон, плотина Гувера и индейская резервация
Гранд-Каньон, плотина Гувера и индейская резервация
Гранд-Каньон, плотина Гувера и индейская резервация
Гранд-Каньон, плотина Гувера и индейская резервация
Гранд-Каньон, плотина Гувера и индейская резервация
Гранд-Каньон, плотина Гувера и индейская резервация

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Наша команда более 10 лет занимается организацией туров и экскурсий для русскоговорящих туристов в городах США. Все экскурсии проходят на новых и комфортабельные автомобилях, наши гиды и водители - профессионалы своего дела. Мы с огромным удовольствием организуем для вас незабываемые экскурсии и/или 1-2х дневный туры по Нью-Йорку, Филадельфии, Атлантик Сити, Вашингтону, Бостону, Ньюпорту, Чикаго, Лас-Вегасу, к Ниагарским водопадам и другим локациям. Вас ждет качественный сервис обслуживания, интереснейшие рассказы о достопримечательностях и яркие впечатления от знакомства с самыми разными сторонами города.
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

5 марта 2020
Индейская резервация конечно была, но все таки надо упомянуть и говорить об этом изначально, что просто каньон на земле индейцев и громкие слова про резервацию - только маркетинг и ничего более!
14 октября 2019
Отличная экскурсия: впечатляющие виды, информативно, хорошо спланированный маршрут.
16 мая 2019
Все понравилось! Спасибо гиду Николаю!
22 апреля 2019
В восемь часов утра мы вышли из отеля и тут же к нам подъехал автомобиль, за рулём которого был наш гид Иван. Остаётся загадкой, как он нас высчитал?
Мы оказались в атмосфере друга, которого, наверно, знали тысячу лет.
В приятной атмосфере взаимопонимания мы замечательно провели время и восемь часов экскурсии пролетели незаметно.
Иван очень много дал нам информации чуть ли не о каждом отрезке нашей дороги.
Он отличный рассказчик, красиво поставлена речь, много знает о местности, где проживает. Хорошо преподнёс нам и исторические факты и современность.
Всегда был начеку наших пожеланий, показывал в каком месте сделать красивое фото на память, где можно покушать, какое меню.
Мы остались очень довольны и хотим сказать Ивану еще раз огромное спасибо за прекрасную экскурсию на Каньон, плотину Гувера и индейскую резервацию.
Искренно рекомендуем Ивана в качестве гида.
Лолита и Павел.
Yuliya
21 марта 2019
Получили большое удовольствие и массу впечатлений. Иван замечательно и с комфортом провёл экскурсию.
2 октября 2018
Хорошая экскурсия. Иван много рассказал из истории этого края, он лично знает вождей племени, разбирается во всех традициях племён. Очень рекомендуем
24 августа 2018
Экскурсия была необыкновенная! Понятно, что сам каньон не может не произвести впечатления. Но, благодаря гиду Ивану, его рассказам, посещением необычных мест, предложениям, где сделать остановку, посмотреть и сфотографировать, знакомству с вождем племени индейцев, эта экскурсия стала самой лучшей и запоминающейся. Как много зависит от гида! Хочется выразить благодарность организаторам, то есть всем причастным к организации и проведению экскурсий. Спасибо большое! Непременно буду рекомендовать всем обращаться в вашу службу.
6 августа 2018
Гид - сказочник. Большая часть информации про свой жизненный путь (в стиле барона Мюнхгаузена), а где касается темы экскурсии то МНОГО вопросов. Ну как пример: "население Лас-Вегаса 3 миллиона", вообще-то согласно переписи 2010 - 596 424 человек). И да - плотину Гувера даже не видели, даже издали(((

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