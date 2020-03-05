8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Познавательная прогулка по Гранд-Каньону

Национальный парк ежегодно посещает более 5 миллионов человек, это поразительно красивое место и одно из самых необычных геологических объектов планеты. Осваивая западный склон каньона, вы узнаете об обнаруженных здесь 4 геологических эрах Земли, а также откроете его биологическую и археологическую ценность. Поговорим об истории парка, многочисленных исследованиях, которые здесь проводились, и вместе реконструируем этапы формирования этого природного чуда, воплощающего собой лучший пример эрозии почв.

Плотина Гувера

В Чёрном каньоне, на границе штатов Аризона и Невада, вы увидите интересное гидротехническое сооружение: бетонную плотину высотой 221 м и гидроэлектростанцию, построенную в нижнем течении реки Колорадо. Этот объект включен в Национальный регистр исторических мест США и интересен своим архитектурным решением. Экстерьером проекта занимался лос-анджелесский архитектор, который последовал во внешнем оформлении традициям ар-деко. Вы осмотрите грандиозную дамбу Гувера с водохранилищем Мид и познакомитесь с историей строительства плотины, а также узнаете о последствиях, к которым оно привело. После этого мы сделаем остановку на кофе в городке Boulder City.

В гостях у коренных народов Америки

Вы побываете в поселении Уалапаи — одного из коренных народов Америки, веками проживающих на западном краю Гранд-Каньона. В комплексе «Индейская деревня» познакомитесь с историей, бытом и культурой «людей высокой сосны» и других племен Аризоны. Осмотрите созданные вручную вигвамы, характерные для многих народов прерий, и, возможно, застанете одно из представлений местных артистов, которые здесь регулярно проходят. Также вы посетите обзорную площадку Eagle Point, с которой открывается вид на скалу Eagle Rock. Напоминающая своими очертаниями фигуру орла, с древних времен она считается священной у индейцев Уалапаи. Кроме того, вас ждет еще одна впечатляющая достопримечательность, рукотворная: стеклянный мост Skywalk, построенный прямо напротив Eagle Point, над ущельем, уходящим вглубину на 1000 метров. А со смотровой площадки Guano Point вам откроется один из лучших 180-градусных видов на Гранд-Каньон.