Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Приготовьтесь полюбоваться прекрасным видом на одно из природных чудес Америки во время тура на самолете по Большому каньону.
Вас заберут из отеля в Лас-Вегасе и отвезут в аэропорт Боулдер-Сити для регистрации. Поднявшись на борт пассажирского самолета с кондиционером, вы покинете аэропорт Боулдер-Сити и отправитесь к западному краю Большого каньона. Полюбуйтесь сказочными видами озера Мид и дамбы Гувера в Неваде, пролетая над рекой Колорадо в Аризону.
Большой каньон, созданный за миллионы лет рекой Колорадо, – потрясающая природная достопримечательность с невероятными цветами и геологическими образованиями. Полюбуйтесь панорамным видом на юго-западные пейзажи из больших окон самолета и послушайте объяснения на одном из 16 языков.
После тура над Большим каньоном вас доставят обратно в терминал Боулдер-Сити и отвезут в отель в Лас-Вегасе. Памятный сертификат о полете предоставляется по запросу или с покупкой персонализированного фото, чтобы вы могли забрать домой сувенир из незабываемого тура.
Тур включает только полет, без приземления в Большом каньоне.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступен трансфер от/до большинства отелей в Лас-Вегасе
Тур в Большой каньон (только полет, без приземления)
Аудиогид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Не допускаются
Палки для селфи
Важная информация
Маленьких детей можно сажать на колени, если они младше 2 лет и имеют подтверждающий документ: например, паспорт или копию свидетельства о рождении
Все пассажиры в возрасте 18 лет и старше должны предъявить государственный документ с фото, удостоверяющий личность
Для комфортного и сбалансированного полета пассажиры тяжелее 135 килограммов должны будут купить дополнительное место. Оплату принимает туроператор в день тура
Тур отправляется из аэропорта Боулдер-Сити примерно в 30 минутах от Лас-Вегаса
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
I
Isabel
12 авг 2021
Прекрасные виды Сесе была отличным пилотом. У меня не было хорошего вида на Гувера, черт возьми, потому что я был не на той стороне самолета, если бы она не проехала мимо него по дороге домой. У нас было 4 человека, у одного из них не было звукового устройства в рабочем состоянии. Красная равнина, которая выглядит страннее и красивее, не та, на которую нас надевают.
А
Аноним
11 дек 2019
Абсолютно первый класс! Так много веб-сайтов и уличных продавцов, предлагающих поездки в Каньон, это большое решение для большинства. Мы отказались от поездки на автобусе с 15-часовым рабочим днем из нашего пребывания в LV, а также отказались от поездки на вертолете из-за продолжительности поездки и ограниченного пространства внутри. В этой поездке мы рискнули, прочитав лучшие отзывы, это было лучшее решение, которое мы когда-либо принимали. Собрано из нашего отеля на современном автобусе. Прямо в Боулдер-Сити, не нужно ждать. Быстро в безупречный самолет с несколькими шутками и отличными инструкциями от пилота и экипажа. Большие окна, чтобы видеть из. Над плотиной Гувера и GC с комментариями. Прекрасные виды, был солнечный ясный день и 4 часа дня, когда мы пролетели - рекомендуем полет 3 часа дня! Много возможностей фотографироваться, когда мы пролетели над ГК. Совет. Делайте снимки с тенистой стороны самолета, если солнечно, чтобы избежать отражения от окна. Безопасная посадка, прямо
Z
Zoe
16 мар 2019
Сам тур длился 1ч15. Это был маленький самолет, вмещавший до 10 человек. Вся поездка заняла примерно 3 часа. Большую часть времени ждали или ехали из отеля в аэропорт. Во время полета вам были предоставлены наушники для гида. Тур был доступен на разных языках, однако никто не слушал гида, так как вид был более захватывающей частью полета. В общем, я бы выбрал этот метод для экскурсии в Гранд-Каньон в течение 15 часов на автобусе и осмотра всего с земли. Это было то, что вы не можете получить каждый день и стоит денег. Поэтому я бы порекомендовал этот тур всем, кто готов заплатить цену!
Ещё 204 отзыва
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