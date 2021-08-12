Приготовьтесь полюбоваться прекрасным видом на одно из природных чудес Америки во время тура на самолете по Большому каньону.

Вас заберут из отеля в Лас-Вегасе и отвезут в аэропорт Боулдер-Сити для регистрации. Поднявшись на борт пассажирского самолета с кондиционером, вы покинете аэропорт Боулдер-Сити и отправитесь к западному краю Большого каньона. Полюбуйтесь сказочными видами озера Мид и дамбы Гувера в Неваде, пролетая над рекой Колорадо в Аризону.

Большой каньон, созданный за миллионы лет рекой Колорадо, – потрясающая природная достопримечательность с невероятными цветами и геологическими образованиями. Полюбуйтесь панорамным видом на юго-западные пейзажи из больших окон самолета и послушайте объяснения на одном из 16 языков.

После тура над Большим каньоном вас доставят обратно в терминал Боулдер-Сити и отвезут в отель в Лас-Вегасе. Памятный сертификат о полете предоставляется по запросу или с покупкой персонализированного фото, чтобы вы могли забрать домой сувенир из незабываемого тура.

Тур включает только полет, без приземления в Большом каньоне.