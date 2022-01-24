Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Общайтесь со звездами Лас-Вегаса на интерактивном аттракционе номер один в мире! Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе - это дом знаменитостей, звезд спорта, музыкантов и лиц, которые сформировали историю города грехов. Шагните в венецианец для ваших близких встреч.
Ответы на вопросы
Что входит
Прием в музей мадам Тюссо
Вход в Marvel Super Heroes 4D (если выбран)
Hop on Hop off bus (если выбран)
Что не входит
Вход в бар «Похмелье»
Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.