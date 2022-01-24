Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе

Общайтесь с восковыми звездами в Лас-Вегасе

4.8
21 отзыв
В группе
Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе
Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе
Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе
Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе
Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе
Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе
Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе
Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе
Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Общайтесь со звездами Лас-Вегаса на интерактивном аттракционе номер один в мире! Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе - это дом знаменитостей, звезд спорта, музыкантов и лиц, которые сформировали историю города грехов. Шагните в венецианец для ваших близких встреч.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прием в музей мадам Тюссо
  • Вход в Marvel Super Heroes 4D (если выбран)
  • Hop on Hop off bus (если выбран)
Что не входит
  • Вход в бар «Похмелье»
  • Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Выберите дату при бронировании

Еще несколько похожих предложений в Лас-Вегасе

Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе + катание на гондоле + еда в ресторане Buddy V’s
В группе
5
1
75.29
за 1 чел.
Музей мадам Тюссо в Лас-Вегасе + катание на гондоле + еда в ресторане Buddy V’s
Сэкономьте деньги и добавьте всплеск венецианской магии во время пребывания в Городе грехов
Лас-Вегас - первое знакомство
Индивидуально
для 3 чел.
13ч
$1 075
за 1-3 чел.
Лас-Вегас - первое знакомство
О Лас-Вегасе много говорят, но его стоит увидеть собственными глазами! Многочисленные казино, отели, ежедневные концерты
Ежедневно
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Индивидуально
для 3 чел.
$350
за 1-3 чел.
Обзорная экскурсия по Лас-Вегасу
Тур в Лас-Вегас Вам без сомнений будет интересен, даже если вы не любитель казино
Ежедневно
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Индивидуально
для 3 чел.
13ч
$1 188
за 1-3 чел.
Однодневная экскурсия из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас
Для тех, у кого нет времени на более продолжительное посещение Лас-Вегаса, я разработал специальную однодневную
Ежедневно
Лас-Вегас 2 дня
Индивидуально
для 3 чел.
$1 688
за 1-3 чел.
Лас-Вегас 2 дня
Если у Вас есть 2 свободных дня, не пожалейте времени на поездку
Ежедневно
Блестящие огни Лас-Вегаса
Входной билет
5
4
31
за 1 чел.
Блестящие огни Лас-Вегаса
Украсьте свое Рождество блестящими огнями в Лас-Вегасе
Семейный проездной в Лас-Вегасе
В группе
78.84
за 1 чел.
Семейный проездной в Лас-Вегасе
Полюбуйтесь стильным Лас-Вегасом с идеальным предложением для всей семьи
Музей естественной истории Лас-Вегаса
Входной билет
4.9
84
10.63
за 1 чел.
Музей естественной истории Лас-Вегаса
Исследуйте оазис природных чудес в пустыне Невада
Эйфелева башня - опыт Лас-Вегаса
В группе
4.8
88
23.92
за 1 чел.
Эйфелева башня - опыт Лас-Вегаса
Поднимитесь на 46 этажей над Лас-Вегасом в этой парижской достопримечательности
Все краски Лас-Вегаса
Индивидуально
для 3 чел.
$250
за 1-3 чел.
Все краски Лас-Вегаса
🚗 На машине
Познакомиться с мировой столицей развлечений на насыщенной автомобильной экскурсии
26 янв
27 янв
28 янв
ещё...
Гоночная трасса Pole Position Raceway в Лас-Вегасе
В группе
5
5
69.98
53.15
за 1 чел.
Гоночная трасса Pole Position Raceway в Лас-Вегасе
Приезжайте и прокатитесь на гоночном автомобиле в Лас-Вегасе
Перевал Лас-Вегас
Входной билет
99.21
97.44
за 1 чел.
Перевал Лас-Вегас
Три забавных аттракциона в одном удобном билете в Вегас
У нас ещё много экскурсий 😎 в Лас-Вегасе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Лас-Вегасе
ХОРОШО
🇺🇸
ТАМ