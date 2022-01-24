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Посмотрите на историю Америки под другим углом в музее Моб — национальном музее организованной преступности и правоохранительных органов. Отправьтесь в интерактивное приключение — и узнайте все о зарождении организованной преступности и ее противостоянии закону с помощью захватывающих мультисенсорных экспонатов.
Ответы на вопросы
Что входит
Вход в музей The Mob
Вход в подземный Speakeasy и ликеро-водочный завод
Загружаемое приложение на английском для знакомства с музеем
Сувенирная маска (если выбрано)
Аудиогид (если выбран)
Что не входит
Доступ к использованию Force Training Experience и криминалистической лаборатории (предоставляется за дополнительную плату)
Экскурсии с гидом и дегустация
Дополнительные впечатления или пакеты
Трансфер из отеля в отель
Еда и напитки
Парковка
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
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