Музей Моб

Подробное знакомство с миром организованной преступности в Городе грехов

4.8
86 отзывов
Входной билет
Музей Моб
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Посмотрите на историю Америки под другим углом в музее Моб — национальном музее организованной преступности и правоохранительных органов. Отправьтесь в интерактивное приключение — и узнайте все о зарождении организованной преступности и ее противостоянии закону с помощью захватывающих мультисенсорных экспонатов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в музей The Mob
  • Вход в подземный Speakeasy и ликеро-водочный завод
  • Загружаемое приложение на английском для знакомства с музеем
  • Сувенирная маска (если выбрано)
  • Аудиогид (если выбран)
Что не входит
  • Доступ к использованию Force Training Experience и криминалистической лаборатории (предоставляется за дополнительную плату)
  • Экскурсии с гидом и дегустация
  • Дополнительные впечатления или пакеты
  • Трансфер из отеля в отель
  • Еда и напитки
  • Парковка
Когда начало
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