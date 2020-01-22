3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Must-see места Лас-Вегаса

У входа в Древний Египет вы оцените архитектурную и инженерную мысль, в которой воплотились достижения прошлых и даже будущих цивилизаций. Вы посетите одно из самых дорогих казино-курортов Лас-Вегаса — знаменитый Белладжио, возле которого вас будет ждать феерическое Шоу Фонтанов. Побываете в Древнем Риме, во дворце Цезаря, а также посмотрите впечатляющее шоу Атлантис, где в противостояние вступают две стихии: вода и огонь. Во время прогулки вы прикоснетесь к романтической атмосфере Венеции, с пением итальянских гoндольеров, каналами казино, яркими представления на площади Святого Марка, водопадами и величием Палаццо. Кроме того, вы увидите Париж 20-х годов с Эйфелевой башней, средневековый замок короля Артура, первое в мире казино-город Мираж и венец величия Лас-Вегаса — творения Стива Винна.

История «города грехов»

О прошлом Лас-Вегаса вы узнаете, гуляя по его исторической части. Вы услышите, как сбившийся с пути караван и обнаруженная артезианская вода положили начало истории Лас-Вегаса и как из крупного железнодорожного узла он превратился во всемирно известный «город грехов». Мы расскажем вам о Неваде — штате свободы и больших возможностей, поговорим о знаменитых молниеносных свадьбах, жестоких боях и развитии игорного бизнеса в Лас-Вегасе. А также о роли построенной плотины Гувера и образовавшегося водохранилища Мид в жизни города. В старой части города вы встретите самый крупный из найденных Золотой Самородок и Золотые Ворота — первое казино Лас Вегаса, всего лишь на год моложе города. Кроме того, вы увидите необычное шоу на самом большом в мире экране Fremont Experience.