3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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«Это же Вегас — этот город всегда вызывает на бис»

Ольга
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Ольга – представитель гидов
На прогулке по самым ярким и интересным местам «города-греха» вы откроете его нетривиальную историю, начавшуюся с каравана, который сбился с пути.

Проследите этапы развития игорного бизнеса, узнаете о знаменитых казино, построенных на деньги мафии и банкиров-мормонов.

Познакомитесь со вселенной развлечений Лас-Вегаса, и узнаете о масштабных презентациях, рекламных компаниях и других крупных проектах, которые именно здесь реализуют компании с мировым именем.
$220 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 3 человек
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У этой экскурсии3 отзыва
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Первое знакомство с Лас-Вегасом
Первое знакомство с Лас-Вегасом

Что вас ожидает

Must-see места Лас-Вегаса
У входа в Древний Египет вы оцените архитектурную и инженерную мысль, в которой воплотились достижения прошлых и даже будущих цивилизаций. Вы посетите одно из самых дорогих казино-курортов Лас-Вегаса — знаменитый Белладжио, возле которого вас будет ждать феерическое Шоу Фонтанов. Побываете в Древнем Риме, во дворце Цезаря, а также посмотрите впечатляющее шоу Атлантис, где в противостояние вступают две стихии: вода и огонь. Во время прогулки вы прикоснетесь к романтической атмосфере Венеции, с пением итальянских гoндольеров, каналами казино, яркими представления на площади Святого Марка, водопадами и величием Палаццо. Кроме того, вы увидите Париж 20-х годов с Эйфелевой башней, средневековый замок короля Артура, первое в мире казино-город Мираж и венец величия Лас-Вегаса — творения Стива Винна.

История «города грехов»
О прошлом Лас-Вегаса вы узнаете, гуляя по его исторической части. Вы услышите, как сбившийся с пути караван и обнаруженная артезианская вода положили начало истории Лас-Вегаса и как из крупного железнодорожного узла он превратился во всемирно известный «город грехов». Мы расскажем вам о Неваде — штате свободы и больших возможностей, поговорим о знаменитых молниеносных свадьбах, жестоких боях и развитии игорного бизнеса в Лас-Вегасе. А также о роли построенной плотины Гувера и образовавшегося водохранилища Мид в жизни города. В старой части города вы встретите самый крупный из найденных Золотой Самородок и Золотые Ворота — первое казино Лас Вегаса, всего лишь на год моложе города. Кроме того, вы увидите необычное шоу на самом большом в мире экране Fremont Experience.

Организационные детали

Стоимость экскурсии для 4-6 человек — 280 $

Первое знакомство с Лас-Вегасом
Первое знакомство с Лас-Вегасом
Первое знакомство с Лас-Вегасом
Первое знакомство с Лас-Вегасом
Первое знакомство с Лас-Вегасом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Наша команда более 10 лет занимается организацией туров и экскурсий для русскоговорящих туристов в городах США. Все экскурсии проходят на новых и комфортабельные автомобилях, наши гиды и водители - профессионалы своего дела. Мы с огромным удовольствием организуем для вас незабываемые экскурсии и/или 1-2х дневный туры по Нью-Йорку, Филадельфии, Атлантик Сити, Вашингтону, Бостону, Ньюпорту, Чикаго, Лас-Вегасу, к Ниагарским водопадам и другим локациям. Вас ждет качественный сервис обслуживания, интереснейшие рассказы о достопримечательностях и яркие впечатления от знакомства с самыми разными сторонами города.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 января 2020
Мы очень благодарны Наталье за проведенную экскурсию по Лас Вегасу. Было комфортно, гид учел все наши пожелания по ходу проведения экскурсии, а также помог с решением личных проблем.
Наталья очень харизматичный человек, прекрасно знает город и с удовольствием его показывает. Рекомендуем!
13 июня 2019
Замечательный экскурсовод Наталья
16 августа 2018
Экскурсия очень понравилась. История Лас Вегаса была рассказана очень интересно, доступно и познавательно. Время пролетело незаметно, хотя продолжительность составила около 4 часов. Все наши пожелания по ходу экскурсии выполнялись гидом моментально. Мы узнали много нового, увидели много интересного. Благодарим всех, кто смог организовать ознакомительную экскурсию по такому необычному городу. Обязательно рекомендуем всем туристам, приезжающим в Лас Вегас познакомиться с городом вместе с экскурсоводом.

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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