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Шоу неонового света в темноте пустыни - нет места, как Вегас. Город грехов - культовый, китчевой и немного маниакальный. Это потрясающее приключение, приближающееся к информационной перегрузке с уровня земли.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ на смотровую площадку на смотровой площадке SkyPod в STRAT
Выбор из 1, 2 или 3 поездок по следующим достопримечательностям: Big Shot!, X-Scream и Insanity (в зависимости от выбранного варианта билета)
Что не входит
Skyjump (доступно на месте за дополнительную плату)
Еда и напитки
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Выберите дату при бронировании
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